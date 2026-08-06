Въртяща се дюза за почистване на тръби
Въртяща се дюза за почистване на тръби с вътрешна резба и четири въртящи се струи за екологично почистване на запушени канали и тръби.
Въртяща се дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Дюзата има четири въртящи се струи за екологично почистване на запушени канали и тръби. Дюзите са разположени така, че да позволяват на дюзата и маркуча да се движат свободно през тръбата. С R 1/8'' връзка за свързване към маркуч за почистване на тръби.
Спецификации
Технически данни
|Диаметър (мм)
|16
|Размер на дюзата ( )
|65
|Винтова резба
|R 1/8"
|Тегло с опаковката (кг)
|0,034