Въртяща се дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Дюзата има четири въртящи се струи за екологично почистване на запушени канали и тръби. Дюзите са разположени така, че да позволяват на дюзата и маркуча да се движат свободно през тръбата. С R 1/8'' връзка за свързване към маркуч за почистване на тръби.