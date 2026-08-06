Взривозащитен струйник, 1050 мм, Въртяща се

1050 mm струйник от неръждаема стомана (ръчно свързване) с ергономична дръжка за лесна употреба и защита. Въртящ се на 360° под налягане.

1050 mm струйник от неръждаема стомана (ръчно свързване) с ергономична дръжка за лесна употреба и защита. Въртящ се на 360° под налягане.

Спецификации

Технически данни

Макс. работно налягане (бар) 300
Дължина (мм) 1050
Температура (°C) макс. 155
Свързваща резба EASY!Lock
Ръкохватка Въртяща се
Тегло с опаковката (кг) 0,855