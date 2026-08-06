Взривозащитен струйник, 1050 мм, Въртяща се
1050 mm струйник от неръждаема стомана (ръчно свързване) с ергономична дръжка за лесна употреба и защита. Въртящ се на 360° под налягане.
1050 mm струйник от неръждаема стомана (ръчно свързване) с ергономична дръжка за лесна употреба и защита. Въртящ се на 360° под налягане.
Спецификации
Технически данни
|Макс. работно налягане (бар)
|300
|Дължина (мм)
|1050
|Температура (°C)
|макс. 155
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Ръкохватка
|Въртяща се
|Тегло с опаковката (кг)
|0,855