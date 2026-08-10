WT 12l водна количка
Снабдена с резервоар за вода и преносима основа, 12-литровата количка за вода е идеалното допълнение към мобилната водоструйка със средно налягане OC 6-18, която се предлага отделно.
Няма връзка с вода? Няма проблеми! WT 12-литрова количка за вода гарантира, че водата винаги е налице, където и да е необходимо почистване – навън и в гориста местност след планинско колоездене или просто почистване около дома, без да се налага да се свързвате с водоснабдяване. Дизайнът на количката, включващ големи колела и разтегателна телескопична дръжка, прави резервоара за вода идеалното допълнение към мобилната водоструйка със средно налягане OC 6-18, която се предлага отделно. Преносимата основа на водната количка прави придвижването от А до Б удобно и ергономично. Резервоарът за вода може да се напълни у дома и след това да се транспортира в колата. Няма нужда да се притеснявате за течове благодарение на винтовата капачка.
Характеристики и предимства
Самостоятелно и мобилно почистване
- 12-литрова количка за вода за почистване по всяко време на всяко място, дори без връзка с вода.
- Един резервоар е достатъчен за почистване на три до пет силно замърсени велосипеда или няколко големи предмета като градински столове и къмпинг столове.
- Резервоарът за вода може удобно да се пълни у дома. Непропусклив дизайн благодарение на капачката на винт.
Ултра преносим с големи колела и ергономична височина на дръжката
- Големите колела го правят безопасно и удобно да се придвижвате от А до Б, независимо дали по неравен терен и градински пътеки или нагоре по стъпала и над тераси.
- Алуминиевата телескопична дръжка може да се издърпа за лесно транспортиране, след което да се бутне обратно, за да спести място, когато се съхранява.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|3,286
|Тегло с опаковката (кг)
|4,266
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|306 x 322 x 586