WT 12l водна количка

Снабдена с резервоар за вода и преносима основа, 12-литровата количка за вода е идеалното допълнение към мобилната водоструйка със средно налягане OC 6-18, която се предлага отделно.

Няма връзка с вода? Няма проблеми! WT 12-литрова количка за вода гарантира, че водата винаги е налице, където и да е необходимо почистване – навън и в гориста местност след планинско колоездене или просто почистване около дома, без да се налага да се свързвате с водоснабдяване. Дизайнът на количката, включващ големи колела и разтегателна телескопична дръжка, прави резервоара за вода идеалното допълнение към мобилната водоструйка със средно налягане OC 6-18, която се предлага отделно. Преносимата основа на водната количка прави придвижването от А до Б удобно и ергономично. Резервоарът за вода може да се напълни у дома и след това да се транспортира в колата. Няма нужда да се притеснявате за течове благодарение на винтовата капачка.

Характеристики и предимства
Самостоятелно и мобилно почистване
  • 12-литрова количка за вода за почистване по всяко време на всяко място, дори без връзка с вода.
  • Един резервоар е достатъчен за почистване на три до пет силно замърсени велосипеда или няколко големи предмета като градински столове и къмпинг столове.
  • Резервоарът за вода може удобно да се пълни у дома. Непропусклив дизайн благодарение на капачката на винт.
Ултра преносим с големи колела и ергономична височина на дръжката
  • Големите колела го правят безопасно и удобно да се придвижвате от А до Б, независимо дали по неравен терен и градински пътеки или нагоре по стъпала и над тераси.
  • Алуминиевата телескопична дръжка може да се издърпа за лесно транспортиране, след което да се бутне обратно, за да спести място, когато се съхранява.
Спецификации

Технически данни

Цвят антрацит
Тегло (кг) 3,286
Тегло с опаковката (кг) 4,266
Размери (Д × Ш × В) (мм) 306 x 322 x 586
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