Няма връзка с вода? Няма проблеми! WT 12-литрова количка за вода гарантира, че водата винаги е налице, където и да е необходимо почистване – навън и в гориста местност след планинско колоездене или просто почистване около дома, без да се налага да се свързвате с водоснабдяване. Дизайнът на количката, включващ големи колела и разтегателна телескопична дръжка, прави резервоара за вода идеалното допълнение към мобилната водоструйка със средно налягане OC 6-18, която се предлага отделно. Преносимата основа на водната количка прави придвижването от А до Б удобно и ергономично. Резервоарът за вода може да се напълни у дома и след това да се транспортира в колата. Няма нужда да се притеснявате за течове благодарение на винтовата капачка.