Зарядна станция и акумулаторна батерия за смяна за WV 5

Комплект, включващ станция за зареждане и сменяема батерия за уредите за почисъване на прозорци WV 5 и WVP 10.

Комплект, състоящ се от зареждаща станция и резервна батерия за акумулаторния уред за почистване на прозорци WV 5. Резервната батерия и акумулаторният уред могат да се зареждат и съхраняват в зарядната станция.

Характеристики и предимства
Сменяща се батерия за безкрайно почистване
Удобно зарядно устройство
Подходящо съхраняване
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Цвят черен
Тегло (кг) 0,275
Тегло с опаковката (кг) 0,365
Размери (Д × Ш × В) (мм) 200 x 132 x 50
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