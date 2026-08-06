Зарядна станция и акумулаторна батерия за смяна за WV 5
Комплект, включващ станция за зареждане и сменяема батерия за уредите за почисъване на прозорци WV 5 и WVP 10.
Комплект, състоящ се от зареждаща станция и резервна батерия за акумулаторния уред за почистване на прозорци WV 5. Резервната батерия и акумулаторният уред могат да се зареждат и съхраняват в зарядната станция.
Характеристики и предимства
Сменяща се батерия за безкрайно почистване
Удобно зарядно устройство
Подходящо съхраняване
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,275
|Тегло с опаковката (кг)
|0,365
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 132 x 50