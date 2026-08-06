Хубаво е усещането, когато видите как капчиците вода капят от току-що измития ви велосипед и всичко отново блести като ново. По-неприятно е, когато по време на почистване и вие сте мокри. За да се предотврати това, е наличен надежден предпазител за уреда за почистване на открито OC 3 и всички последователни модели. Той предпазва потребителя и заобикалящата ги среда от нежелан душ. За по-лесна работа по време на почистване, повърхността му е прозрачна. Той може да бъде бързо и лесно свързан с пистолета, а също така е възможно да го свържете към дюзата за плоската или точкова струя. След употреба, гъвкавият предпазител може да бъде лесно прибран с четири стъпки в кутията с аксесоари, така че да не заема място. Този предпазител от пръски не е съвместим с водоструйки от K 2 до K 7.