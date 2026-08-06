Защита от пръски
Прозрачният предпазител за пръски за уредът за почистване на открито предпазва потребителите и околната среда от разпръскваща вода и се съхранява лесно, като се сгъва (в четири стъпки).
Хубаво е усещането, когато видите как капчиците вода капят от току-що измития ви велосипед и всичко отново блести като ново. По-неприятно е, когато по време на почистване и вие сте мокри. За да се предотврати това, е наличен надежден предпазител за уреда за почистване на открито OC 3 и всички последователни модели. Той предпазва потребителя и заобикалящата ги среда от нежелан душ. За по-лесна работа по време на почистване, повърхността му е прозрачна. Той може да бъде бързо и лесно свързан с пистолета, а също така е възможно да го свържете към дюзата за плоската или точкова струя. След употреба, гъвкавият предпазител може да бъде лесно прибран с четири стъпки в кутията с аксесоари, така че да не заема място. Този предпазител от пръски не е съвместим с водоструйки от K 2 до K 7.
Характеристики и предимства
Защита срещу пръскане
- Надеждно защитава потребителя и заобикалящата го среда от пръскане на вода.
Прозрачен материал
- Подобрено управление при почистване.
Два ремъка/ каишки
- Гарантира лесно свързване между пистолета и накрайника за защита от пръски.
Може да се сгъне в четири стъпки
- Може лесно да се съхранява в кутията с аксесоари.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,081
|Тегло с опаковката (кг)
|0,093
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|136 x 100 x 100
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Велосипеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Детски колички/бъгита
- Палатки/къмпинг оборудване
- Обувки/планинарски обувки
- Детски играчки/Bobbycar®/работни колела