Защита от пръски

Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покритие, с едновременна защита срещу пръски.

Предпазителят срещу пръски много лесно се закрепва директно върху задвижването на въртящата се ролкова четка и е покрит с прозрачен филм/покритие, който предпазва външно почистващата четка по всяко време при работа и се сменя лесно чрез велкро лента. Потребителят остава сух по време на почистването на фасадата, предпазителят от пръски осигурява и по-добри резултати от почистването, тъй като водата тече по фасадата и замърсяванията автоматично се изплакват.

Спецификации

Технически данни

Максимална температура на входящата вода (°C) 40
Тегло с опаковката (кг) 0,925

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Сфера на приложение
  • Перфектна за почистване на фасади и соларни панели