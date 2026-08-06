Предпазителят срещу пръски много лесно се закрепва директно върху задвижването на въртящата се ролкова четка и е покрит с прозрачен филм/покритие, който предпазва външно почистващата четка по всяко време при работа и се сменя лесно чрез велкро лента. Потребителят остава сух по време на почистването на фасадата, предпазителят от пръски осигурява и по-добри резултати от почистването, тъй като водата тече по фасадата и замърсяванията автоматично се изплакват.