Акумулаторна платформа Kärcher Battery Power
Нямате захранване във външните площи? Искате да избегнете бъркотията от кабели във вашата градина? Това не е проблем за новите акумулаторни градински и почистващи уреди от системата със сменяеми батерии Kärcher Battery Power. Благодарение на двете различни платформи за батерии (18 V или 36 V), ние можем да ви предложим правилното устройство за всяко изискване за производителност и всяко приложение. Максимална гъвкавост с доказано качество от Керхер.
Открийте нашата технология Real Time, която никога няма да ви остави в беда
С помощта на мощни градински инструменти и почистващи уреди Kärcher, захранвани с батерии, вашата градина ще блести в блясък. Благодарение на технологията Real Time, по всяко време е наличен преглед на оставащото време за работа в минути. Върнете си WOW-ефекта. С батериите на Kärcher.
Уникалната технология Real Time на Kärcher предоставя на потребителите възможно най-добрата информация. За разлика от конвенционалните LED дисплеи, тази технология осигурява детайлна информация за работното състояние и степента на зареждане.
Оставащото време за работа в минути
По време на работа потребителят има постоянна актуализирана информация за оставащото време за работа с точност до минута и следователно знае кога батерията трябва да бъде сменена или заредена. Времето на работа се регулира, за да съответства на конкретното устройство.
Капацитет на акумулаторната батерия в проценти
Капацитетът на акумулатора може да бъде отчетен само с един поглед.
Оставащо време за зареждане в минути
По време на зареждането оставащото време до пълен заряд се визуализира върху дисплея. Така потребителят знае съвсем точно кога отново може да започне работа.
Kärcher Battery Power характеристики
Защита от вода, интелигентен контрол на клетките, ефективно управление на температурата: това са само някои от многото функции, които отличават всички батерии на Kärcher Battery Power от 18 V и 36 V платформи. Научете за специфичните характеристики и предимства на високопроизводителните литиево-йонни батерии на Kärcher.
Платформата Kärcher Battery Power
Бихте ли предпочели максимална мощност или по-малко тегло? Kärcher разполага с подходящата платформа за батерии за всяко изискване за производителност. Като правило: когато се изисква максимална производителност и големи площи се нуждаят от работа, 36 V Kärcher Battery Power батерии ще бъдат на първо място. 18 V батерии са по-леки, по-компактни и достъпни. Предимството на Kärcher Battery Universe е, че устройствата и батериите могат да се комбинират по всякакъв начин в рамките на клас на напрежение, дори с Kärcher Professional устройства и батерии.
18 V Kärcher Battery Power акумулаторна платформа
Акумулаторната платформа 18 V Kärcher Battery Power включва компактни и удобни продукти за поддръжка и почистване на малки и средни градини и външни площи. Всички 18 V батерии могат да се използват във всички 18 V устройства. Независимо дали в акумулаторните косачки за трева на Kärcher, акумулаторните сухо/мокро смукачки или акумулаторните уреди за премахване на плевели, батериите могат да се сменят бързо и лесно и следователно могат да се използват гъвкаво по всяко време.
36 V Kärcher Battery Power акумулаторна платформа
За големи градини и площи 36 V Kärcher Battery Power платформа може да се похвали с мощни устройства от различни категории за задачи по почистване и градинарска работа. Устройствата от тази платформа са съвместими с батериите 36 V Kärcher Battery Power (2,5 Ah или 5,0 Ah) и батериите 36 V Battery Power+ (6,0 или 7,5 Ah). Тези батерии могат да се използват за работа с акумулаторни устройства на Kärcher като тримери за трева, водоструйки или ножици за жив плет. За най-високите стандарти за мобилност и мощност.
Продукти от акумулаторните платформи Kärcher Battery Power
Независимо дали за поддръжка на градината или за почистващи устройства, 18 V и 36 V Battery Power батерии могат да се използват в голямо разнообразие от продукти на Kärcher. Научете за устройствата и намерете подходящия продукт за вашата батерия.
Акумулаторни ръчни водоструйки
Свържете маркуча и сте готови за работа: С иновативните акумулаторни водоструйки Керхер с 18 V Керхер батерия за бързо, разнообразно междинно почистване около къщата - не е необходимо електрическо захранване.
Акумулаторни уреди за отстраняване на плевели
Никакви плевели не могат да процъфтят, когато този акумулаторен уред за отстраняване на плевели започне да работи. Сухият мъх и плевелите могат да бъдат премахнати без усилие на повърхността, без да причиняват болки в гърба.
Акумулаторни водоструйки
Обичайно почистване с високо налягане от Керхер с необичайна концепция за задвижването: безгранична чистота с акумулаторната K 2 Battery благодарение на сменяемата батерия от акумулаторната платформа Kärcher Battery Power.
Акумулаторни косачки
Маневрените 18-волтови косачки са особено подходящи за малки и средни тревни площи. Идеалният избор за големи тревни площи са мощните 36-волтови косачки.
Акумулаторни сухо/мокро смукачки
Без кабел. Без ограничение. Със сменяемите батерии на Kärcher Battery Power и разнообразните акумулаторни сухо/мокро смукачки, мокри и сухи замърсявания могат да се почистват по всяко време – дори на места, където няма контакт.
Акумулаторни тримери
Акумулаторните тримери за трева Kärcher осигуряват спретнати ъгли и перфектен ръб на тревата. От лесни за работа до мощни, Kärcher предлага правилното решение за всяка област на приложение.
Акумулаторни храсторези
Перфектни за оформяне и подрязване на жив плет и храсти. Благодарение на работата на батерията: тихи, практични и без досадни кабели.
Уреди за издухване и изсмукване на листа
Oвладейте бурята в есенната градина. Акумулаторният уред за издухване и изсмукване на листа от Керхер гарантира подредени пътеки и градини за нула време.
Акумулаторни ножици за трева и храсти
С ножиците за трева, захранвани с батерия, подрязването на краищата на тревата е лесна работа. А с обикновена смяна на острието инструментът се превръща в чифт ножици за прецизно моделиране на храсти.
Акумулаторни верижни триони
С простото опъване на веригата, автоматично смазване на веригата и мощно рязане, верижните трионни на Керхер постигат отлични резултати с удобна работа.
Акумулаторна ножица за клони и трион за подрязване
Безпроблемна поддръжка дори на дървета с труднодостъпни клони. Няма проблем с акумулаторната ножица за клони и трион за подрязване от Kärcher.
Акумулаторни прахосмукачки и смукачки за пепел
За удобно изсмукване на пепел с дълготрайна смукателна мощност: Безжичната AD 2 Battery. Подходящa за сменяемата 18-волтова батерия на Керхер, за лесно отстраняване на пепелта, с дълготрайна смукателна мощност благодарение на функцията ReBoost.
Акумулаторна пръскачка под налягане
Независимо дали става въпрос за торене, премахване на вредители, борба с плевелите или поливане на малък разсад, PSU 4-18 е идеалният универсален инструмент в градината със своята пръскаща мъгла.
Aкумулаторна варелна помпа
Удобно и екологично поливане: Използвайте удобно събраната дъждовна вода с гъвкавата акумулаторна варелна помпа – няма нужда от отделно водоснабдяване или захранване.
Акумулаторен спей екстрактор
Когато доказаната технология за спей екстракция на Kärcher срещне 18-волтовата акумулаторна платформа Kärcher Battery Power, гъвкавостта и възможните области на приложение са почти безкрайни. С него можете да разхлабите и премахнете дори дълбоко вкоренена мръсотия ефективно и дълбоко във влакна в една стъпка.
Акумулаторна мултифункционална лампа
Превръща нощта в ден. Леката и многофункционална лампа на батерии внася светлина в тъмнината. Тя дори разполага с функция за захранване за зареждане на други електронни устройства.
Батерии и зарядни
Нуждаете се от повече енергия? Тук ще намерите съвместими бързи зарядни устройства и батерии с различен капацитет. Така че градинските уреди и почистващите устройства на Kärcher Battery Universe винаги да бъдат пълни с енергия.