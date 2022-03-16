Акумулаторна платформа Kärcher Battery Power

Открийте нашата технология Real Time, която никога няма да ви остави в беда

С помощта на мощни градински инструменти и почистващи уреди Kärcher, захранвани с батерии, вашата градина ще блести в блясък. Благодарение на технологията Real Time, по всяко време е наличен преглед на оставащото време за работа в минути. Върнете си WOW-ефекта. С батериите на Kärcher.

Уникалната технология Real Time на Kärcher предоставя на потребителите възможно най-добрата информация. За разлика от конвенционалните LED дисплеи, тази технология осигурява детайлна информация за работното състояние и степента на зареждане.