Акумулаторна лампа
Внася светлина в тъмнината: Лампата с акумулаторна батерия осигурява подобрено осветление навсякъде, където е необходима повече светлина, когато работите на тъмно или по време на дейности в свободното време. Благодарение на интегрираната функция за захранване можете да зареждате електронни устройства като смартфони или таблети. По-гъвкава от всяко фенерче, по-мобилна от прожектор с кабел: лампата с акумулаторна батерия MFL 2-18.
Акумулаторен многофункционален фенер
Внася светлина в тъмното: Фенерът с акумулаторна батерия осигурява осветеност навсякъде, където е необходимо, когато работите на тъмно или по време на дейности в свободното време. Благодарение на интегрираната функция за захранване на електронни устройства (power bank) можете да зареждате например смартфони или таблети. По-гъвкава от всяко фенерче, по-мобилна от прожектор с кабел: фенер с акумулаторна батерия MFL 2-18.
Доста светло.
Открийте нашето мощно LED работно осветление сега като част от платформата за акумулаторни батерии 18 V Kärcher Battery Power. Със своите 2 шарнира, то позволява главата да бъде гъвкаво ориентирана във всяка желана посока и предлага впечатляваща яркост от до 280 лумена на 2 различни нива. Но това не е всичко! Тази акумулаторна лампа има също и интегрирана функция за захранване, която ви позволява да зареждате не само вашия смартфон, но и много други устройства. Вземете най-доброто решение за осветление, което няма да ви подведе дори на тъмно. И с време на работа от 9 часа с акумулаторната батерия 18/25 Battery Power. С голямата акумулаторна батерия 18/50 Battery Power времето за работа на акумулаторната лампа е дори два пъти по-дълго.
Функции на акумулаторната лампа
Две нива на яркост
Две нива позволяват яркостта да се регулира според ситуацията на приложение, в зависимост от това дали е желана максимална яркост (280 lm) или приглушена светлина (80 lm).
Гъвкави връзки
Две гъвкави връзки позволяват оптимално осветяване във всяка желана посока, независимо от позицията на лампата, захранвана с батерии.
Функция Power bank
Вградената функция за захранване ви позволява да зареждате електронни устройства като смартфони или таблети в движение.
Дръжка за носене
Удобната дръжка прави лампата лесна за носене.
Сменяема батерия Kärcher 18 V
Сменяемата батерия Kärcher 18 V осигурява дълга работа и неограничена гъвкавост.
Приложения
Осветяване
За осветяване на тъмни зони при работа в работилница, мазе или таван.
Развлекателни дейности
За развлекателни дейности, например по време на къмпинг или на терасата.
Зареждане
За зареждане на електронни устройства в движение.