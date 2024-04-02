Доста светло.

Открийте нашето мощно LED работно осветление сега като част от платформата за акумулаторни батерии 18 V Kärcher Battery Power. Със своите 2 шарнира, то позволява главата да бъде гъвкаво ориентирана във всяка желана посока и предлага впечатляваща яркост от до 280 лумена на 2 различни нива. Но това не е всичко! Тази акумулаторна лампа има също и интегрирана функция за захранване, която ви позволява да зареждате не само вашия смартфон, но и много други устройства. Вземете най-доброто решение за осветление, което няма да ви подведе дори на тъмно. И с време на работа от 9 часа с акумулаторната батерия 18/25 Battery Power. С голямата акумулаторна батерия 18/50 Battery Power времето за работа на акумулаторната лампа е дори два пъти по-дълго.