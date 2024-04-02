Акумулаторна лампа

Внася светлина в тъмнината: Лампата с акумулаторна батерия осигурява подобрено осветление навсякъде, където е необходима повече светлина, когато работите на тъмно или по време на дейности в свободното време. Благодарение на интегрираната функция за захранване можете да зареждате електронни устройства като смартфони или таблети. По-гъвкава от всяко фенерче, по-мобилна от прожектор с кабел: лампата с акумулаторна батерия MFL 2-18.

Акумулаторен многофункционален фенер

Внася светлина в тъмното: Фенерът с акумулаторна батерия осигурява осветеност навсякъде, където е необходимо, когато работите на тъмно или по време на дейности в свободното време. Благодарение на интегрираната функция за захранване на електронни устройства (power bank) можете да зареждате например смартфони или таблети. По-гъвкава от всяко фенерче, по-мобилна от прожектор с кабел: фенер с акумулаторна батерия MFL 2-18.

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Alfred Kärcher GmbH
Акумулаторна лампа Kärcher

Доста светло.

Открийте нашето мощно LED работно осветление сега като част от платформата за акумулаторни батерии 18 V Kärcher Battery Power. Със своите 2 шарнира, то позволява главата да бъде гъвкаво ориентирана във всяка желана посока и предлага впечатляваща яркост от до 280 лумена на 2 различни нива. Но това не е всичко! Тази акумулаторна лампа има също и интегрирана функция за захранване, която ви позволява да зареждате не само вашия смартфон, но и много други устройства. Вземете най-доброто решение за осветление, което няма да ви подведе дори на тъмно. И с време на работа от 9 часа с акумулаторната батерия 18/25 Battery Power. С голямата акумулаторна батерия 18/50 Battery Power времето за работа на акумулаторната лампа е дори два пъти по-дълго.

Функции на акумулаторната лампа

Нива на яркост на акумулаторната лампа Kärcher

Две нива на яркост

Две нива позволяват яркостта да се регулира според ситуацията на приложение, в зависимост от това дали е желана максимална яркост (280 lm) или приглушена светлина (80 lm).

Гъвкавост на акумулаторната лампа Kärcher

Гъвкави връзки

Две гъвкави връзки позволяват оптимално осветяване във всяка желана посока, независимо от позицията на лампата, захранвана с батерии.

Функция Power Bank на акумулаторната лампа Kärcher

Функция Power bank

Вградената функция за захранване ви позволява да зареждате електронни устройства като смартфони или таблети в движение.

Дръжка за носене на акумулаторната лампа Kärcher

Дръжка за носене

Удобната дръжка прави лампата лесна за носене.

Акумулаторна лампа със сменяема батерия Kärcher

Сменяема батерия Kärcher 18 V

Сменяемата батерия Kärcher 18 V осигурява дълга работа и неограничена гъвкавост.

Приложения

Акумулаторна лампа Kärcher за осветяване

Осветяване

За осветяване на тъмни зони при работа в работилница, мазе или таван.

Акумулаторна лампа за къмпинг Kärcher

Развлекателни дейности

За развлекателни дейности, например по време на къмпинг или на терасата.

Акумулаторна лампа Kärcher с функция Power Bank

Зареждане

За зареждане на електронни устройства в движение.

18 V Battery Power

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