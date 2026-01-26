Препарат за почистване на стъкла RM 503, 500мл

Концентрат за почистване на прозорци за лесно почистване на гладки повърхности като стъкло, прозорци, огледала, душ кабини и др. Спомага за по-бързото оттичане на капките и забавя повторното замърсяване.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 500
Опаковъчна единица (бр.) 8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,535
Размери (Д х Ш х В) (мм) 65 x 65 x 210
Видео

Сфера на приложение
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Прозорци с решетки
  • Огледала
  • Стъклени маси
  • Душ кабини