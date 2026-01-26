Препарат за почистване на стъкла RM 503, 500мл

Концентрат за почистване на прозорци за лесно почистване на гладки повърхности като стъкло, прозорци, огледала, душ кабини и др. Спомага за по-бързото оттичане на капките и забавя повторното замърсяване.