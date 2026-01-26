Препарат за почистване на стъкла RM 503, 500мл
Концентрат за почистване на прозорци за лесно почистване на гладки повърхности като стъкло, прозорци, огледала, душ кабини и др. Спомага за по-бързото оттичане на капките и забавя повторното замърсяване.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (мл)
|500
|Опаковъчна единица (бр.)
|8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,535
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|65 x 65 x 210
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Прозорци и стъклени повърхности
- Прозорци с решетки
- Огледала
- Стъклени маси
- Душ кабини