Препарат за прозорци - концентрат RM 503, 20мл

Препарат за прозорци в практична опаковка за разреждане. За почистване без оставяне на следи на всички водоустойчиви гладки повърхности като стъкло, врати и прозорци, огледала, душ-кабини и др. Забавя повторното замърсяване на обработените повърхности.