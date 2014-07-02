Препарат за прозорци - концентрат RM 503, 20мл
Препарат за прозорци в практична опаковка за разреждане. За почистване без оставяне на следи на всички водоустойчиви гладки повърхности като стъкло, врати и прозорци, огледала, душ-кабини и др. Забавя повторното замърсяване на обработените повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (мл)
|4 x 20
|Опаковъчна единица (бр.)
|20
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,118
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|225 x 115 x 25
Сфера на приложение
- Прозорци и стъклени повърхности
- Прозорци с решетки
- Огледала
- Стъклени маси
- Душ кабини