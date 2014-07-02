Препарат за прозорци - концентрат RM 503, 20мл

Препарат за прозорци в практична опаковка за разреждане. За почистване без оставяне на следи на всички водоустойчиви гладки повърхности като стъкло, врати и прозорци, огледала, душ-кабини и др. Забавя повторното замърсяване на обработените повърхности.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 4 x 20
Опаковъчна единица (бр.) 20
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,118
Размери (Д х Ш х В) (мм) 225 x 115 x 25
Препарат за прозорци - концентрат RM 503, 20мл
Сфера на приложение
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Прозорци с решетки
  • Огледала
  • Стъклени маси
  • Душ кабини