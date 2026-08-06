RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500мл
За ефективно почистване на всички гладки водоустойчиви повърхности. Отстранява също и упорити замърсявания като мазнини, грес, насекоми и др.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (мл)
|500
|Опаковъчна единица (бр.)
|8
|Тегло с опаковката (кг)
|0,562
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|65 x 65 x 210
Качества
- Почистване без да остават ивици
- Изключително нежен към материалите
- Приятен свеж аромат
- Добри овлажняващи свойства
- Може да се нанся и ръчно
- Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
- Тялото на бутилката е изработено от 100% рециклирана пластмаса
- Произведено в Германия
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P264 Да се измие старателно след употреба.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Прозорци и стъклени повърхности
- Прозорци с решетки
- Огледала
- Стъклени маси
- Душ кабини