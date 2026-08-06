RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500мл

За ефективно почистване на всички гладки водоустойчиви повърхности. Отстранява също и упорити замърсявания като мазнини, грес, насекоми и др.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 500
Опаковъчна единица (бр.) 8
Тегло с опаковката (кг) 0,562
Размери (Д × Ш × В) (мм) 65 x 65 x 210
Качества
  • Почистване без да остават ивици
  • Изключително нежен към материалите
  • Приятен свеж аромат
  • Добри овлажняващи свойства
  • Може да се нанся и ръчно
  • Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
  • Тялото на бутилката е изработено от 100% рециклирана пластмаса
  • Произведено в Германия
RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500мл
RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500мл
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Сфера на приложение
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Прозорци с решетки
  • Огледала
  • Стъклени маси
  • Душ кабини