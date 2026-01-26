Препарат за почистване на настилки от камък RM 537, 500мл

Препарат за почистване на настилки от камък RM 537. За почистване без ивици по плочките, камък и естествен камък. Ефективно и нежно премахва следите, като също е подходящ за линолеум, изкуствени и ПВЦ повърхности.