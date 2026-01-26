Препарат за почистване на настилки от камък RM 537, 500мл

Препарат за почистване на настилки от камък RM 537. За почистване без ивици по плочките, камък и естествен камък. Ефективно и нежно премахва следите, като също е подходящ за линолеум, изкуствени и ПВЦ повърхности.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 500
Опаковъчна единица (бр.) 8
Тегло (кг) 0,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,619
Размери (Д х Ш х В) (мм) 65 x 65 x 210
Сфера на приложение
  • Плочки
  • Каменни облицовки
  • PVC-подове
  • Линолеум
  • Винил