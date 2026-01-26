Препарат за почистване на настилки от камък RM 537, 500мл
Препарат за почистване на настилки от камък RM 537. За почистване без ивици по плочките, камък и естествен камък. Ефективно и нежно премахва следите, като също е подходящ за линолеум, изкуствени и ПВЦ повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (мл)
|500
|Опаковъчна единица (бр.)
|8
|Тегло (кг)
|0,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,619
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|65 x 65 x 210
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Плочки
- Каменни облицовки
- PVC-подове
- Линолеум
- Винил