Препаратът за почистване на килими и тапицерии впечатлява с над 99% естествено извлечени съставки и осигурява дълбоко почистване до самите влакна на всички текстилни повърхности, като килими, тапицерии, автомобилни седалки, обувки, матраци и завеси. Не съдържа микропластмаси, силикони, наноматериали, оцветители или фосфати, което го прави особено подходящ за семейства, хора с алергии и домакинства с домашни любимци. Иновативната двуфазна почистваща система първо разхлабва замърсяванията от влакната, преди те да бъдат почистени с перящата смукачка. Останалите замърсявания се капсулират в малки кристали, които се отстраняват по време на следващата фаза на изсмукване след изсъхване. Това гарантира изключително ефективни почистващи резултати. Препаратът е идеален за перящи смукачки. Дори упорити замърсявания като почва, прах, мазнини, остатъци от храна, петна от напитки и следи от крем за кожа, слънцезащитен крем или пот се отстраняват без усилие. Освен това може да се използва и като препарат за премахване на петна, като се нанесе неразреден върху кърпа и внимателно се приложи върху замърсената зона. Допълнително придава на текстилните повърхности естествен свеж аромат на чисто пране