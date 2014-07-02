Препарат за основно почистване на твърди подове RM 533, 1л

За цялостно отстраняване на стари защитни покрития и упорити петна върху камък, линолеум, PVC. Оптимален блясък с последващо използване на продукти Керхер. Може да се прилага и при нормални замърсявания върху запечатан паркет и корк. Забележка: Не е подходящ за незапечатани дървени повърхности.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 1
Опаковъчна единица (бр.) 6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,12
Размери (Д х Ш х В) (мм) 90 x 90 x 215
Качества
  • Основно почистване
  • Отстранява стари защитни слоеве
  • Отстранява упорити замърсявания
  • Основа за нов защитен слой
  • Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
  • Тялото на бутилката е изработено от 100% рециклирана пластмаса
  • Произведено в Германия
Препарат за основно почистване на твърди подове RM 533, 1л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  • P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
  • P406 Да се съхранява в устойчив на разяждане съд/ съд с устойчива вътрешна облицовка.
Съвместими уреди
Сфера на приложение
  • Подово покритие от камък
  • Линолеум
  • PVC-подове