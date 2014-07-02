Препарат за основно почистване на твърди подове RM 533, 1л

За цялостно отстраняване на стари защитни покрития и упорити петна върху камък, линолеум, PVC. Оптимален блясък с последващо използване на продукти Керхер. Може да се прилага и при нормални замърсявания върху запечатан паркет и корк. Забележка: Не е подходящ за незапечатани дървени повърхности.