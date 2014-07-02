Препарат за основно почистване на твърди подове RM 533, 1л
За цялостно отстраняване на стари защитни покрития и упорити петна върху камък, линолеум, PVC. Оптимален блясък с последващо използване на продукти Керхер. Може да се прилага и при нормални замърсявания върху запечатан паркет и корк. Забележка: Не е подходящ за незапечатани дървени повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|1
|Опаковъчна единица (бр.)
|6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,12
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|90 x 90 x 215
Качества
- Основно почистване
- Отстранява стари защитни слоеве
- Отстранява упорити замърсявания
- Основа за нов защитен слой
- Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
- Тялото на бутилката е изработено от 100% рециклирана пластмаса
- Произведено в Германия
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H290 Може да бъде корозивно за металите.
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
- P264 Да се измие старателно след употреба.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
- P406 Да се съхранява в устойчив на разяждане съд/ съд с устойчива вътрешна облицовка.
Сфера на приложение
- Подово покритие от камък
- Линолеум
- PVC-подове