Почистващ препарат за велосипеди RM 640N RTU, 500мл

За цялостно почистване на велосипеда – от гумите до кормилото: формулата е щадяща към материалите, специално разработена за велосипеди и базирана на възобновяеми съставки.

RM 640N RTU почистващ препарат за велосипеди за ръчно почистване. Лесен и ефективен за употреба с ергономична пръскаща глава и компактна бутилка от 0,5 литра. Формулата, създадена от възобновяеми и естествено извлечени съставки, придава на велосипеда нов блясък. Почистващият препарат е специално разработен за ежедневно почистване на велосипеди, включително електрически велосипеди, планински и шосейни велосипеди. Продуктът е щадящ към материалите и подходящ за компоненти от карбон, алуминий, гума или други деликатни материали. Освен това, почистващият препарат се измива лесно, което спомага за пестене на вода при ежедневна употреба.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 500
Опаковъчна единица (бр.) 8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,4
Качества
  • С над 99% естествено извлечени съставки, формулата надеждно премахва замърсявания, типични за велосипедите, като прах, кал и други.
  • Препаратът не съдържа киселини, разтворители, оцветители, аромати или силикони.
  • Тестван за съвместимост с материали като карбон, алуминий, гума и други.
  • Използваните повърхностноактивни вещества са 100% растителни и не съдържат повърхностноактивни вещества на основата на минерални масла.
  • Тялото на бутилката е изработено от 100% рециклирана пластмаса
  • Ергономичен пулвелизатор за равномерно, широко приложение и ниска консумация
Почистващ препарат за велосипеди RM 640N RTU, 500мл
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Велосипеди