Почистващ препарат, концентрат за велосипеди RM 640N е създаден от над 99% възобновяеми и естествено извлечени съставки и осигурява 2 литра препарат за ръчно приложение. Идеален за използване с пеногенератори на водоструйки Kärcher със средно и ниско налягане. Като пълнител за почистващ препарат за велосипеди, концентратът може да се използва за презареждане на спрей бутилката четири пъти. Формулата е специално разработена за почистване на специализирани велосипеди (напр. електрически велосипеди, планински или състезателни велосипеди). Тествана е за съвместимост с материали и е подходяща за деликатни повърхности като карбон, алуминий и гума. Препаратът има силно действие за разтваряне на замърсявания, но същевременно се изплаква лесно, което допринася за икономичното използване на водата.