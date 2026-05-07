RM 640N CONC Почистващ препарат за велосипеди, концентрат, 500мл
Почистващ препарат, концентрат за велосипеди за използване с пеногенератори на водоструйки Kärcher със средно и ниско налягане, както и като пълнител за натуралния почистващ препарат за велосипеди в спрей бутилка от 0,5 л.п
Почистващ препарат, концентрат за велосипеди RM 640N е създаден от над 99% възобновяеми и естествено извлечени съставки и осигурява 2 литра препарат за ръчно приложение. Идеален за използване с пеногенератори на водоструйки Kärcher със средно и ниско налягане. Като пълнител за почистващ препарат за велосипеди, концентратът може да се използва за презареждане на спрей бутилката четири пъти. Формулата е специално разработена за почистване на специализирани велосипеди (напр. електрически велосипеди, планински или състезателни велосипеди). Тествана е за съвместимост с материали и е подходяща за деликатни повърхности като карбон, алуминий и гума. Препаратът има силно действие за разтваряне на замърсявания, но същевременно се изплаква лесно, което допринася за икономичното използване на водата.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (мл)
|500
|Опаковъчна единица (бр.)
|8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,4
