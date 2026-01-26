RM 667 Препарат за джанти, 500мл

С формула за бързо действие и максимална почистваща сила. Почиства всякакъв вид мръсотия полепнала по джантите, по време на път. Промяна на цвета показва кога препаратът е готов за измиване.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 500
Опаковъчна единица (бр.) 8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,613
Размери (Д х Ш х В) (мм) 70 x 100 x 245
