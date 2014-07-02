Ултра пяна RM 615, 1л

Със специални вещества за интензивно образуване на пяна за още по-ефективно почистване. Благодарение на новото активно почистващо средство препаратът премахва бързо и лесно масла и мазни замърсявания, както и типичните за превозните средства улични замърсявания. Без фосфати.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 1
Опаковъчна единица (бр.) 6
Тегло (кг) 1,033
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,107
Размери (Д х Ш х В) (мм) 100 x 100 x 215
Сфера на приложение
  • Автомобили
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Каравани
