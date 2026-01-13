Комплект спирален маркуч
10 m спирален маркуч, мултифункционален пистолет, куплунг за маркучи със защита срещу прегъване и Aqua Stop, връзка G3/4, връзка за вътрешни арматури, стойка за стена.
Комплектът със спирален маркуч предлага идеални условия за осъществяването на задълженията по напояването на малки градини, балкони или на къмпинг. Няма нужда повече да губите време, докато носите кани или влачите маркучи. Комплектът със спирален маркуч на Керхер е истинска помощ и е готов по всяко време за всички дейности, свързани с напояване. Детайли от оборудването: 10 m спирален маркуч без съдържание на фталати и с UV-защита, мултифункционален градински пистолет, 1 x куплунг за спирален маркуч със защита срещу прегъване, 1 куплунг за спирален маркуч със защита срещу прегъване и Aqua Stop, кранова връзка G3/4, кранова връзка за вътрешни арматури, както и стойка за стена. Дори и груби замърсявания по градинските инструменти и пр. могат да се отстраняват лесно благодарение на мултифункционалния градински пистолет в комплекта. Спиралният маркуч се връща в своята компактна форма след всяка употреба и може да се съхранява на стойката за стена, за да се пести място. С включената в комплекта кранова връзка спиралният маркуч може да бъде включен дори и към смесителя за водата в кухнята.
Характеристики и предимства
1 x куплунг за маркуч с защита срещу прегъване
1 x куплунг за маркуч с защита срещу прегъване и Aqua Stop
Кранова връзка G3/4
Без повече трудно развиване и навиване на тежки маркучи, без носене на тежки съдове за поливане
Връзка с месингова резба за смесители
- За свързване на спиралния маркуч към водопроводни кранове в домакинството
Мултифункционален пистолет с 4 вида струя
Маркучът винаги се връща в своята обичайна форма след употреба
- Прилежно съхранение за подредена градина
UV-устойчив, устойчив на извиване спирален маркуч (10 m)
- Не е опасен за човешкото здраве
Монтаж на стена
- Лесен монтаж на стена
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,99
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|570 x 100 x 100
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Оборудване
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
- Модел на пръскане: пръскачка
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти