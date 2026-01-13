Комплектът със спирален маркуч предлага идеални условия за осъществяването на задълженията по напояването на малки градини, балкони или на къмпинг. Няма нужда повече да губите време, докато носите кани или влачите маркучи. Комплектът със спирален маркуч на Керхер е истинска помощ и е готов по всяко време за всички дейности, свързани с напояване. Детайли от оборудването: 10 m спирален маркуч без съдържание на фталати и с UV-защита, мултифункционален градински пистолет, 1 x куплунг за спирален маркуч със защита срещу прегъване, 1 куплунг за спирален маркуч със защита срещу прегъване и Aqua Stop, кранова връзка G3/4, кранова връзка за вътрешни арматури, както и стойка за стена. Дори и груби замърсявания по градинските инструменти и пр. могат да се отстраняват лесно благодарение на мултифункционалния градински пистолет в комплекта. Спиралният маркуч се връща в своята компактна форма след всяка употреба и може да се съхранява на стойката за стена, за да се пести място. С включената в комплекта кранова връзка спиралният маркуч може да бъде включен дори и към смесителя за водата в кухнята.