Стартов комплект спирален маркуч
10 m спирален маркуч, мултифункционален пистолет, куплунг за маркучи със защита срещу прегъване, куплунг за маркучи със защита срещу прегъване и Aqua Stop, връзка G3/4.
Комплектът със спирален маркуч предлага идеални условия за осъществяването на задълженията по напояването на малки градини, балкони или на къмпинг. Няма нужда повече да губите време, докато носите кани или влачите маркучи. Комплектът със спирален маркуч на Керхер е истинска помощ и е готов по всяко време за всички дейности, свързани с напояването. Детайли от оборудването: 10 m спирален маркуч без съдържание на фталати и с UV-защита, мултифункционален градински пистолет, 1 x куплунг за спирален маркуч със защита срещу прегъване, 1 куплунг за спирален маркуч със защита срещу прегъване и Aqua Stop, кранова връзка G3/4. Дори и груби замърсявания по градинските инструменти и пр. могат да се отстраняват лесно благодарение на мултифункционалния градински пистолет в комплекта. Спиралният маркуч се връща в своята компактна форма след всяка употреба.
Характеристики и предимства
Маркучът винаги се връща в своята обичайна форма след употреба
- Прилежно съхранение за подредена градина
UV-устойчив, устойчив на извиване спирален маркуч (10 m)
- Не е опасен за човешкото здраве
Мултифункционален пистолет с 4 вида струя
1 x куплунг за маркуч с защита срещу прегъване
1 x куплунг за маркуч с защита срещу прегъване и Aqua Stop
Кранова връзка G3/4
Без повече трудно развиване и навиване на тежки маркучи, без носене на тежки съдове за поливане
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,74
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,93
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|560 x 95 x 95
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Оборудване
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
- Модел на пръскане: пръскачка
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти