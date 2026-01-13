Комплектът със спирален маркуч предлага идеални условия за осъществяването на задълженията по напояването на малки градини, балкони или на къмпинг. Няма нужда повече да губите време, докато носите кани или влачите маркучи. Комплектът със спирален маркуч на Керхер е истинска помощ и е готов по всяко време за всички дейности, свързани с напояването. Детайли от оборудването: 10 m спирален маркуч без съдържание на фталати и с UV-защита, мултифункционален градински пистолет, 1 x куплунг за спирален маркуч със защита срещу прегъване, 1 куплунг за спирален маркуч със защита срещу прегъване и Aqua Stop, кранова връзка G3/4. Дори и груби замърсявания по градинските инструменти и пр. могат да се отстраняват лесно благодарение на мултифункционалния градински пистолет в комплекта. Спиралният маркуч се връща в своята компактна форма след всяка употреба.