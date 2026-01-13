Комплект за разнообразни задачи при поливането на градината. Мултифункционалният пистолет отговаря на различни изисквания при поливане на градината. този мултифункционален пистолет за поливане Plus (no. 2.645-269.0) осигурява 4 вида струя: дъжд, точкова и плоска струя и фина мъгла. Пистолетът е подходящ не само за напояване, но и за почистване. Въртящата дръжка със заключващ се спусък осигурява типичния за Kärcher индивидуален комфорт. Комплектът включва още 2 висококачествени универсални връзки Plus (едната с Aqua Stop) и адаптер за кран G3/4" с редукция G1/2". С практичния Aqua Stop дори и при отворен кран водата не изтича в края на маркуча при изваждане на пръскалката. Връзките са универсално приложими за всички популярни диаметри на градинските маркучи. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.