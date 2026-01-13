Комплект с мултифункционален пистолет Plus
За разнообразни приложения при поливането на градината: Комплект с мултифункционален пистолет, адаптер за кран и 2 връзки (едната с Aqua Stop).
Комплект за разнообразни задачи при поливането на градината. Мултифункционалният пистолет отговаря на различни изисквания при поливане на градината. този мултифункционален пистолет за поливане Plus (no. 2.645-269.0) осигурява 4 вида струя: дъжд, точкова и плоска струя и фина мъгла. Пистолетът е подходящ не само за напояване, но и за почистване. Въртящата дръжка със заключващ се спусък осигурява типичния за Kärcher индивидуален комфорт. Комплектът включва още 2 висококачествени универсални връзки Plus (едната с Aqua Stop) и адаптер за кран G3/4" с редукция G1/2". С практичния Aqua Stop дори и при отворен кран водата не изтича в края на маркуча при изваждане на пръскалката. Връзките са универсално приложими за всички популярни диаметри на градинските маркучи. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.
Характеристики и предимства
Специална мембранна технология
- Без прокапване при смяна на формата на струята и при спиране на водата.
Въртяща се дръжка
- Възможност за обръщане на спусъка напред и назад.
Ергономичен регулиращ вентил
- Регулиране на силата на струята с една ръка.
Лесно заключане на спусъка
- За удобно и продължително напояване.
Четири форми на струята: дъжд, хоризонтална плоска струя, аерирана струя, мъгла
- Точната форма на струята според приложението.
Елементи от мек изкуствен материал
- За комфорт и защита срещу повреди.
Свалящ се диск
- За почистване на мембраната и запушени дюзи.
Aqua Stop
- За безопасно откачане на аксесоарите от маркуча без пръскане.
Универсални връзки (1/2", 5/8", 3/4")
- Подходящ за всички градински маркучи на пазара.
Система за бърз монтаж
- Подходящ за всички известни марки.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,22
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,349
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|192 x 70 x 162
Оборудване
- Видове струя: 4
- Въртяща се дръжка
- Заключване дръжката
- Регулиращо се количество на водата
- Функция за самоотичане
- Елементи от мек изкуствен материал
- Модел на пръскане: спрей мъгла
- Модел на пръскане: хоризонтална плоска струя
- Модел на пръскане: точкова струя
- Модел на пръскане: пръскачка
Видео
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Цветна леха, зеленчукова леха
- За почистване на леко замърсени повърхности
- За почистване от листа
- За нежно поливане на чувствителни растения като напр. разсад
- Храсти, плетове