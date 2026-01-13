Комплект с мултифункционален пистолет Plus

За разнообразни приложения при поливането на градината: Комплект с мултифункционален пистолет, адаптер за кран и 2 връзки (едната с Aqua Stop).

Комплект за разнообразни задачи при поливането на градината. Мултифункционалният пистолет отговаря на различни изисквания при поливане на градината. този мултифункционален пистолет за поливане Plus (no. 2.645-269.0) осигурява 4 вида струя: дъжд, точкова и плоска струя и фина мъгла. Пистолетът е подходящ не само за напояване, но и за почистване. Въртящата дръжка със заключващ се спусък осигурява типичния за Kärcher индивидуален комфорт. Комплектът включва още 2 висококачествени универсални връзки Plus (едната с Aqua Stop) и адаптер за кран G3/4" с редукция G1/2". С практичния Aqua Stop дори и при отворен кран водата не изтича в края на маркуча при изваждане на пръскалката. Връзките са универсално приложими за всички популярни диаметри на градинските маркучи. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.

Характеристики и предимства
Специална мембранна технология
  • Без прокапване при смяна на формата на струята и при спиране на водата.
Въртяща се дръжка
  • Възможност за обръщане на спусъка напред и назад.
Ергономичен регулиращ вентил
  • Регулиране на силата на струята с една ръка.
Лесно заключане на спусъка
  • За удобно и продължително напояване.
Четири форми на струята: дъжд, хоризонтална плоска струя, аерирана струя, мъгла
  • Точната форма на струята според приложението.
Елементи от мек изкуствен материал
  • За комфорт и защита срещу повреди.
Свалящ се диск
  • За почистване на мембраната и запушени дюзи.
Aqua Stop
  • За безопасно откачане на аксесоарите от маркуча без пръскане.
Универсални връзки (1/2", 5/8", 3/4")
  • Подходящ за всички градински маркучи на пазара.
Система за бърз монтаж
  • Подходящ за всички известни марки.
Спецификации

Технически данни

Цвят жълт
Тегло (кг) 0,22
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,349
Размери (Д х Ш х В) (мм) 192 x 70 x 162

Оборудване

  • Видове струя: 4
  • Въртяща се дръжка
  • Заключване дръжката
  • Регулиращо се количество на водата
  • Функция за самоотичане
  • Елементи от мек изкуствен материал
  • Модел на пръскане: спрей мъгла
  • Модел на пръскане: хоризонтална плоска струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
  • Модел на пръскане: пръскачка
Комплект с мултифункционален пистолет Plus
Комплект с мултифункционален пистолет Plus
Комплект с мултифункционален пистолет Plus
Комплект с мултифункционален пистолет Plus

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Цветна леха, зеленчукова леха
  • За почистване на леко замърсени повърхности
  • За почистване от листа
  • За нежно поливане на чувствителни растения като напр. разсад
  • Храсти, плетове