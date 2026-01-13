Стойка за стена

Практична стойка за стена за безопасно съхранение на тръбния удължител, както и за ползване като градински душ.

Компактната стойка за стена е перфектна за фиксиране на тръбния удължител за пръскачка, което дава възможност да се използва като градински душ. Но също така е подходяща поставка за вътрешна стена за чисто и безопасно съхранение на тръбните удължители и тръби. Поставката за стена е подходяща за тръбни диаметри от 16 – 20 mm. Дюбелите и винтовете са включени в комплекта.

Характеристики и предимства
Подходящ за тръби с диаметър 16 - 20 mm
  • Удобна употреба
Комплектът е с включени дюбели и винтове
  • Готов за незабавна употреба: В комплекта са включени всички елементи, които имат значение за системата.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,11
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,155
Размери (Д х Ш х В) (мм) 65 x 86 x 146