Компактната стойка за стена е перфектна за фиксиране на тръбния удължител за пръскачка, което дава възможност да се използва като градински душ. Но също така е подходяща поставка за вътрешна стена за чисто и безопасно съхранение на тръбните удължители и тръби. Поставката за стена е подходяща за тръбни диаметри от 16 – 20 mm. Дюбелите и винтовете са включени в комплекта.