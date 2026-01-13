Стойка за стена
Практична стойка за стена за безопасно съхранение на тръбния удължител, както и за ползване като градински душ.
Компактната стойка за стена е перфектна за фиксиране на тръбния удължител за пръскачка, което дава възможност да се използва като градински душ. Но също така е подходяща поставка за вътрешна стена за чисто и безопасно съхранение на тръбните удължители и тръби. Поставката за стена е подходяща за тръбни диаметри от 16 – 20 mm. Дюбелите и винтовете са включени в комплекта.
Характеристики и предимства
Подходящ за тръби с диаметър 16 - 20 mm
- Удобна употреба
Комплектът е с включени дюбели и винтове
- Готов за незабавна употреба: В комплекта са включени всички елементи, които имат значение за системата.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,11
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,155
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|65 x 86 x 146