Месингова кранова връзка G3/4 с G1/2-редуктор

Здрава месингова G3/4-кранова връзка с дълъг експлоатационен живот с редуктор G1/2 за свързване на два размера резби. С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване.

Висококачествена месингова G3/4-кранова връзка с редуктор G1/2 за свързване на два размера резби. С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване. Новата серия от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Висококачествената обработка и издръжливият материал гарантират особено дълъг експлоатационен живот – дори и при голямо натоварване. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!

Характеристики и предимства
Висококачествена кранова връзка от месинг
  • Издръжливост и дълъг експлоатационен живот
Комфортен гумиран пръстен на дръжката
  • За лесна употреба и по-добро фиксиране
Редуктор
  • Дава възможност за свързване на 2 размера резби
Спецификации

Технически данни

Размер на резбата G3/4 + G1/2
Тегло (кг) 0,073
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,083
Размери (Д х Ш х В) (мм) 44 x 37 x 37
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти