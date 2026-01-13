Месингова кранова връзка G3/4 с G1/2-редуктор
Здрава месингова G3/4-кранова връзка с дълъг експлоатационен живот с редуктор G1/2 за свързване на два размера резби. С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване.
Висококачествена месингова G3/4-кранова връзка с редуктор G1/2 за свързване на два размера резби. С удобен гумен пръстен за захват – за лесна употреба и по-добро закрепване. Новата серия от месингови елементи на Керхер за полупрофесионална употреба в градината убеждава с качество, което може да поеме всякакво натоварване. Висококачествената обработка и издръжливият материал гарантират особено дълъг експлоатационен живот – дори и при голямо натоварване. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!
Характеристики и предимства
Висококачествена кранова връзка от месинг
- Издръжливост и дълъг експлоатационен живот
Комфортен гумиран пръстен на дръжката
- За лесна употреба и по-добро фиксиране
Редуктор
- Дава възможност за свързване на 2 размера резби
Спецификации
Технически данни
|Размер на резбата
|G3/4 + G1/2
|Тегло (кг)
|0,073
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,083
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|44 x 37 x 37
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти