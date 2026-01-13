Троен куплунг
Троен куплунг за точно свързване на три маркуча. Здравина и интересен дизайн.
Сигурните кранови връзки, куплунги за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Затова Керхер предлага цялостна серия от аксесоари за свързване, откачане и поправка на системи за напояване. Например тройният куплунг за точно свързване на три маркуча. Той може да се използва за всички градински маркучи и има здрав и ергономичен дизайн за лесна употреба. Съвместим е с трите най-популярни диаметри на маркучи и с всички клик-системи на пазара.
Характеристики и предимства
Издръжлив дизайн
- Гарантирана издръжливост
За свързване на 3 маркуча
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,011
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,021
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|15 x 65 x 60
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти