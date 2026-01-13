Троен куплунг

Троен куплунг за точно свързване на три маркуча. Здравина и интересен дизайн.

Сигурните кранови връзки, куплунги за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Затова Керхер предлага цялостна серия от аксесоари за свързване, откачане и поправка на системи за напояване. Например тройният куплунг за точно свързване на три маркуча. Той може да се използва за всички градински маркучи и има здрав и ергономичен дизайн за лесна употреба. Съвместим е с трите най-популярни диаметри на маркучи и с всички клик-системи на пазара.

Характеристики и предимства
Издръжлив дизайн
  • Гарантирана издръжливост
За свързване на 3 маркуча
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,011
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,021
Размери (Д х Ш х В) (мм) 15 x 65 x 60
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти