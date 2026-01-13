Сигурните кранови връзки, куплунги за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Затова Керхер предлага цялостна серия от аксесоари за свързване, откачане и поправка на системи за напояване. Например тройният куплунг за точно свързване на три маркуча. Той може да се използва за всички градински маркучи и има здрав и ергономичен дизайн за лесна употреба. Съвместим е с трите най-популярни диаметри на маркучи и с всички клик-системи на пазара.