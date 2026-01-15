Количка за маркучи HT 3.420 комплект 1/2"
Количка за маркучи с възможност за настройка на височината на дръжката, накрайник под ъгъл, свободно движеща се ръчка и иновативна функция за сгъване за пестене на място при съхранение. Готова за употреба.
Готовият за употреба комплект с количка за маркучи HT 3.425 Kit 1/2" е перфектен за напояване на средно големи площи и градини. Благодарение на иновативната функция за сгъване той лесно и удобно се прибира и не заема място. Детайли от оборудването: възможност за настройка на височината на дръжката, 25 m 1/2" PrimoFlex®-маркуч, пръскачка Plus (2.645-177), 3 x куплунги за маркучи, 1 x куплунг за маркучи с Aqua Stop, G3/4-кранова връзка и G1/2 редуктор. Капацитет: 40 m 1/2"-маркуч или 30 m 5/8"-маркуч или 20 m 3/4"-маркуч. Така вече нищо няма да липсва за поддръжката на градината.
Характеристики и предимства
1 x стандартен куплунг за маркуч с Aqua Stop
20 м 1/2" маркуч PrimoFlex®
3 x стандартен куплунг за маркуч
Пълно оборудване.
Ръчка със свободно движение
- Лесна работа за развиване или навиване на маркуча.
G3/4-кранова връзка и G1/2-редуктор
Големи колела
- За увеличаване на мобилността.
Дръжка за бутане с възможност за регулиране на височината
Капацитет: 40 м 1/2" маркуч или 30 м 5/8" маркуч или 25 м 3/4" маркуч
- За всички градински маркучи
Функция за сгъване
- За съхранение без да се заема място.
Спецификации
Технически данни
|Дължина на маркуча (м)
|20
|Капацитет на маркуча (м)
|макс. 20 (1/2")
|Максимално налягане (бар)
|24
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|2,32
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,7
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|390 x 450 x 700
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Оборудване
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
Видео
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Рязане на малки дървета
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- Почистване на градински уреди и инструменти