Количка за маркучи HT 3.420 комплект 1/2"

Количка за маркучи с възможност за настройка на височината на дръжката, накрайник под ъгъл, свободно движеща се ръчка и иновативна функция за сгъване за пестене на място при съхранение. Готова за употреба.

Готовият за употреба комплект с количка за маркучи HT 3.425 Kit 1/2" е перфектен за напояване на средно големи площи и градини. Благодарение на иновативната функция за сгъване той лесно и удобно се прибира и не заема място. Детайли от оборудването: възможност за настройка на височината на дръжката, 25 m 1/2" PrimoFlex®-маркуч, пръскачка Plus (2.645-177), 3 x куплунги за маркучи, 1 x куплунг за маркучи с Aqua Stop, G3/4-кранова връзка и G1/2 редуктор. Капацитет: 40 m 1/2"-маркуч или 30 m 5/8"-маркуч или 20 m 3/4"-маркуч. Така вече нищо няма да липсва за поддръжката на градината.

Характеристики и предимства
1 x стандартен куплунг за маркуч с Aqua Stop
20 м 1/2" маркуч PrimoFlex®
3 x стандартен куплунг за маркуч
Пълно оборудване.
Ръчка със свободно движение
  • Лесна работа за развиване или навиване на маркуча.
G3/4-кранова връзка и G1/2-редуктор
Големи колела
  • За увеличаване на мобилността.
Дръжка за бутане с възможност за регулиране на височината
Капацитет: 40 м 1/2" маркуч или 30 м 5/8" маркуч или 25 м 3/4" маркуч
  • За всички градински маркучи
Функция за сгъване
  • За съхранение без да се заема място.
Спецификации

Технически данни

Дължина на маркуча (м) 20
Капацитет на маркуча (м) макс. 20 (1/2")
Максимално налягане (бар) 24
Цвят черен
Тегло (кг) 2,32
Тегло вкл. Опаковка (кг) 4,7
Размери (Д х Ш х В) (мм) 390 x 450 x 700

Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.

Оборудване

  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
Видео

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Рязане на малки дървета
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • Почистване на градински уреди и инструменти