Готовият за употреба комплект с количка за маркучи HT 3.425 Kit 1/2" е перфектен за напояване на средно големи площи и градини. Благодарение на иновативната функция за сгъване той лесно и удобно се прибира и не заема място. Детайли от оборудването: възможност за настройка на височината на дръжката, 25 m 1/2" PrimoFlex®-маркуч, пръскачка Plus (2.645-177), 3 x куплунги за маркучи, 1 x куплунг за маркучи с Aqua Stop, G3/4-кранова връзка и G1/2 редуктор. Капацитет: 40 m 1/2"-маркуч или 30 m 5/8"-маркуч или 20 m 3/4"-маркуч. Така вече нищо няма да липсва за поддръжката на градината.