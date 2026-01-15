Стабилно изработена стойка за маркучи на Керхер е идеална за лесно поставяне на външни стени. Практичната стойка за маркучи пести място и предлага възможност за съхранение на пръскачки и пистолети. Освен това разполага и с отделение за съхранение на кранови връзки, куплунги и градински ръкавици. Подходяща е за всички стандартни градински маркучи. Така вече нищо няма да липсва за поддръжката на градината. Иновативните системи за съхранение на маркучи от Керхер поставят нови стандарти във функционалност, дизайн и качество. Идеални за бързо развиване и навиване на маркуча, без ръчно водене и заемайки минимална площ. .Керхер: разумният избор за вашето поливане.