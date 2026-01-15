Стойка за маркучи Plus
Стабилна стойка за маркучи за външни стени. Практична и пести място. С място за съхранение на пръскачки, пистолети, връзки, куплунги и ръкавици. Подходяща за всички обикновени маркучи.
Стабилно изработена стойка за маркучи на Керхер е идеална за лесно поставяне на външни стени. Практичната стойка за маркучи пести място и предлага възможност за съхранение на пръскачки и пистолети. Освен това разполага и с отделение за съхранение на кранови връзки, куплунги и градински ръкавици. Подходяща е за всички стандартни градински маркучи. Така вече нищо няма да липсва за поддръжката на градината. Иновативните системи за съхранение на маркучи от Керхер поставят нови стандарти във функционалност, дизайн и качество. Идеални за бързо развиване и навиване на маркуча, без ръчно водене и заемайки минимална площ. .Керхер: разумният избор за вашето поливане.
Характеристики и предимства
Възможност за съхранение на пръскачки и пръскащи пистолети
Практична възможност за съхранение на маркучи без да заема място
- Всичко прибрано на едно място.
- За всички градински маркучи
Здрави материали
- Дълъг срок на употреба.
Място за съхранение на кранови връзки, куплунги и градински ръкавици
Монтаж на стена
- Лесен монтаж на стена
Спецификации
Технически данни
|Капацитет на маркуча (м)
|макс. 35 (1/2") / макс. 25 (5/8") / макс. 20 (3/4")
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,69
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,733
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|145 x 300 x 305
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Рязане на малки дървета
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти