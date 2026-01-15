Стойка за маркучи Plus

Стабилна стойка за маркучи за външни стени. Практична и пести място. С място за съхранение на пръскачки, пистолети, връзки, куплунги и ръкавици. Подходяща за всички обикновени маркучи.

Стабилно изработена стойка за маркучи на Керхер е идеална за лесно поставяне на външни стени. Практичната стойка за маркучи пести място и предлага възможност за съхранение на пръскачки и пистолети. Освен това разполага и с отделение за съхранение на кранови връзки, куплунги и градински ръкавици. Подходяща е за всички стандартни градински маркучи. Така вече нищо няма да липсва за поддръжката на градината. Иновативните системи за съхранение на маркучи от Керхер поставят нови стандарти във функционалност, дизайн и качество. Идеални за бързо развиване и навиване на маркуча, без ръчно водене и заемайки минимална площ. .Керхер: разумният избор за вашето поливане.

Характеристики и предимства
Възможност за съхранение на пръскачки и пръскащи пистолети
Практична възможност за съхранение на маркучи без да заема място
  • Всичко прибрано на едно място.
  • За всички градински маркучи
Здрави материали
  • Дълъг срок на употреба.
Място за съхранение на кранови връзки, куплунги и градински ръкавици
Монтаж на стена
  • Лесен монтаж на стена
Спецификации

Технически данни

Капацитет на маркуча (м) макс. 35 (1/2") / макс. 25 (5/8") / макс. 20 (3/4")
Цвят черен
Тегло (кг) 0,69
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,733
Размери (Д х Ш х В) (мм) 145 x 300 x 305
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Рязане на малки дървета
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти