Стабилно изработената стойка за маркучи Premium на Керхер с отделение за съхранение е предвидена за лесен монтаж на външни стени. Практичната стойка за маркучи пести място и предлага възможност за съхранение на пръскачки и пистолети. Но това не е достатъчно: за да може наистина всичко да е на мястото си Premium стойката за маркучи предлага отделение за съхранение на градински ножици и други градински инструменти. Системата за съхранение на маркучи е подходяща за всички градински маркучи. Така вече нищо няма да липсва за поддръжката на градината. Иновативните системи на Керхер за съхранение на маркучи създават нови мащаби от гледна точка на функционалност, дизайн и качество. Идеална за бързо развиване и навиване на маркуча, без ръчно водене и заемайки минимална площ.Керхер: разумният избор за вашето поливане.