Стойка за маркучи Premium с кутия
Стабилна стойка за маркучи за външни стени. С място за съхранение на пръскачки, пистолети, връзки, куплунги и ръкавици плюс отделение за градински ножици и пр. Подходяща за всички обикновени маркучи.
Стабилно изработената стойка за маркучи Premium на Керхер с отделение за съхранение е предвидена за лесен монтаж на външни стени. Практичната стойка за маркучи пести място и предлага възможност за съхранение на пръскачки и пистолети. Но това не е достатъчно: за да може наистина всичко да е на мястото си Premium стойката за маркучи предлага отделение за съхранение на градински ножици и други градински инструменти. Системата за съхранение на маркучи е подходяща за всички градински маркучи. Така вече нищо няма да липсва за поддръжката на градината. Иновативните системи на Керхер за съхранение на маркучи създават нови мащаби от гледна точка на функционалност, дизайн и качество. Идеална за бързо развиване и навиване на маркуча, без ръчно водене и заемайки минимална площ.Керхер: разумният избор за вашето поливане.
Характеристики и предимства
Възможност за съхранение на пръскачки и пръскащи пистолети
Практична възможност за съхранение на маркучи без да заема място
- Всичко прибрано на едно място.
- За всички градински маркучи
Здрави материали
- Дълъг срок на употреба.
Място за съхранение на кранови връзки, куплунги и градински ръкавици
Монтаж на стена
- Лесен монтаж на стена
Кутия за съхранение на градински ножици и други градински инструменти
Спецификации
Технически данни
|Капацитет на маркуча (м)
|макс. 35 (1/2") / макс. 25 (5/8") / макс. 20 (3/4")
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,377
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,448
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|150 x 300 x 460
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Рязане на малки дървета
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти