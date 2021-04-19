Свързване с пистолета за високо налягане
Преди първата употреба на вашата водоструйка от гамата Smart Control или Full Control Plus, пистолетът трябва да бъде свързан към машината.
Smart Control
Видео инструкции
Тук ще намерите кратки видео инструкции за свързване на пистолета Smart Control към машината.
- Поставете щепсела в контакта. (0:02)
- След поставяне режимът на свързване се активира за прибл. 60 секунди. (0:07)
- Натиснете едновременно бутоните + и - на пистолета Smart Control и ги задръжте за около 3 секунди, докато дисплеят се появи. (0:09)
- След успешно свързване нивата на налягане и символът Bluetooth се показват на пистолета. Ако връзката е неуспешна, моля повторете стъпките, както е описано. Важно е да изключите машината и да изчакате поне 10 секунди, преди машината да бъде включена отново. (0:13)
Съвет: Ако Bluetooth връзката не се стартира автоматично, натиснете отново бутона - на спусъка за 10 секунди. След успешна връзка, символът Bluetooth на пистолета ще светне.
Мобилният телефон може да бъде свързан по този начин към пистолета по всяко време.
Full Control Plus
Видео инструкции
Тук ще намерите кратки видео инструкции за свързване на пистолета Full Control Plus към машината.
- Поставете щепсела в контакта. След включване режимът на свързване се активира за прибл. 60 секунди. (0:07)
- Натиснете едновременно клавишите + и - на вашия пистолет Full Control Plus и ги задръжте натиснати поне 5 секунди, докато сигналният символ започне да мига. (0:13)
- Ако връзката е успешна, нивата на налягане се показват на пистолета. Ако връзката е неуспешна, моля, повторете стъпките, както е описано. Важно е първо да изключите машината и след това да я включите отново. (0:27)