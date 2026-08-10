Снабден с връзка за стандартен градински маркуч, маркучът може лесно да се прикрепи и моделът на пръскане на водната струя може да се регулира между две настройки по всяко време. Благодарение на плавно движещите се колела, количката е и верен спътник на нашите малки и никога няма да ги напусне. Този артикул е имитация на играчка. Напълно функционален умален модел, реплика водоструйка. Може да се свърже към градински маркуч (съединителят за маркуч не е включен). Размер на продукта: 20 х 19 х 40 см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Възрастова група: 3+. Информация за безопасност: не е подходящо за деца под 3 години поради малки части и опасност от задавяне. Дълъг кабел; опасност от удушаване. Моля, следвайте инструкциите за експлоатация. Играчката трябва да се сглобява от възрастен. Никога не позволявайте на дете да си играе с играчката без надзор от възрастен. Максимално налягане на свързаната вода: макс. 3 бара. *Само за страни от ЕС.