Снабден с връзка за стандартен градински маркуч, маркучът може лесно да се прикрепи и моделът на пръскане на водната струя може да се регулира и променя по всяко време. Така и децата, и родителите да се забавляват! Този артикул е имитация на играчка. Напълно функционален умален модел, реплика на рводоструйка. Може да се свърже към градински маркуч (съединителят за маркуч не е включен). Размер на продукта: 41 х 16 см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Възрастова група: 3+. Информация за безопасност: не е подходящо за деца под 3 години поради малки части и опасност от задавяне. Моля, следвайте инструкциите за експлоатация. Играчката трябва да се сглобява от възрастен. Никога не позволявайте на дете да си играе с играчката без надзор от възрастен. Максимално налягане на свързаната вода: макс. 3 бара. *Само за страни от ЕС.