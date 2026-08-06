IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
IVR-L 100/24-2 Tc Me Set с дизайн от неръждаема стомана, обработена със стъклени перли, е подходящ за изсмукване и отделяне на течности и твърди вещества, както и на корозивни среди.
IVR-L 100/24-2 Tc Me Set е компактна индустриална смукачка с изключително здрава конструкция. Колелата и захранващият кабел са маслоустойчиви и подчертават отличната пригодност на издръжливата машина за използване в тежки индустриални работни условия. Възможно е да се прикачи и подемна количка. Смукачката предлага 100-литров контейнер от неръждаема стомана с накланящо се шаси - идеален за изсмукване на големи количества течности и/или предимно безпрахови твърди частици, като например стружки. Те могат да бъдат перфектно отделени от течностите с помощта на опционалния кош за стружки. Конструкцията от неръждаема стомана с бластирани стъклени перли прави комплекта индустриална смукачка IVR-L 100/24-2 Tc Me толкова универсален. Корозивните среди също могат да се вакуумират с лекота. Въртящата се връзка на маркуча (360°) на смукателната глава гарантира максимална гъвкавост и вакуумиране без заплитане. По време на процеса на вакуумиране текущото ниво на запълване може да се види по всяко време чрез дренажния маркуч. Изпразването може да се извършва или чрез маркуча за изпразване, или чрез накланящото се шаси.
Характеристики и предимства
Ергономично накланящо се шасиУсъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване. Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне. Бързо и лесно изпразване на контейнера: просто наклонете назад и сте готови!
Висококачествен контейнер за събиране от неръждаема стоманаМного лесна за почистване. Подходяща за изсмукване на корозивни материали. Прозрачен маркуч като индикатор за нивото на запълване и за източване на течности.
Висока устойчивост, гъвкавост и модулностМашината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените. Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°. По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Снабдена с два много тихи мотора
- За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
- Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
- Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
- Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|230 / 23
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,45
|Дължина на кабела (м)
|10
|Тегло без аксесоари (кг)
|66,2
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|66,2
|Тегло с опаковката (кг)
|66,931
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|844 x 637 x 1325
Оборудване
- Основен филтър: Повърхностен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: Да
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