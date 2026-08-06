IVR-L 100/24-2 Tc Me Set е компактна индустриална смукачка с изключително здрава конструкция. Колелата и захранващият кабел са маслоустойчиви и подчертават отличната пригодност на издръжливата машина за използване в тежки индустриални работни условия. Възможно е да се прикачи и подемна количка. Смукачката предлага 100-литров контейнер от неръждаема стомана с накланящо се шаси - идеален за изсмукване на големи количества течности и/или предимно безпрахови твърди частици, като например стружки. Те могат да бъдат перфектно отделени от течностите с помощта на опционалния кош за стружки. Конструкцията от неръждаема стомана с бластирани стъклени перли прави комплекта индустриална смукачка IVR-L 100/24-2 Tc Me толкова универсален. Корозивните среди също могат да се вакуумират с лекота. Въртящата се връзка на маркуча (360°) на смукателната глава гарантира максимална гъвкавост и вакуумиране без заплитане. По време на процеса на вакуумиране текущото ниво на запълване може да се види по всяко време чрез дренажния маркуч. Изпразването може да се извършва или чрез маркуча за изпразване, или чрез накланящото се шаси.