IVR-L 100/30: здрава и мощна индустриална смукачка, която е особено подходяща за изсмукване на течности и/или стружки в металообработващата промишленост. Здравият дизайн гарантира дълъг експлоатационен живот на смукачката дори при най-тежките индустриални приложения. Турбината със страничен канал на IVR-L 100/30 е проектирана за непрекъсната работа на смени. Това прави машината подходяща и за стационарни приложения в производството. При изсмукване на течности текущото ниво на запълване може да се следи по всяко време чрез изпускателния маркуч. Събирателният контейнер е свързан със смукачката посредством механизъм за спускане, който може да се управлява от изправено положение.