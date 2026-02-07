IVR-L 100/30 Sc

Мощната смукачка за течности и стружки IVR-L 100/30. С устойчива на износване турбина със страничен канал. Проектирана за трисменен режим на работа. Изключително дълъг експлоатационен живот.

IVR-L 100/30: здрава и мощна индустриална смукачка, която е особено подходяща за изсмукване на течности и/или стружки в металообработващата промишленост. Здравият дизайн гарантира дълъг експлоатационен живот на смукачката дори при най-тежките индустриални приложения. Турбината със страничен канал на IVR-L 100/30 е проектирана за непрекъсната работа на смени. Това прави машината подходяща и за стационарни приложения в производството. При изсмукване на течности текущото ниво на запълване може да се следи по всяко време чрез изпускателния маркуч. Събирателният контейнер е свързан със смукачката посредством механизъм за спускане, който може да се управлява от изправено положение.

Характеристики и предимства
Устойчива на износване турбина със страничен канал
  • Странично разположена турбина предлага висока всмукателна мощност и издръжливост. Поради това тези машини са идеални за работа на няколко смени.
Визуален индикатор за нивото на пълнене
  • Бъдете винаги информирани: нивото на запълване е видимо по всяко време по време на работа.
  • Изпразването може да се извършва според нуждите чрез маркуча за нивото на запълване.
Здрава и надеждна
  • Идеален за използване в металообработващата промишленост
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 87,5 / 315
Вакуум (мбар/кПа) 260 / 26
Обем на контейнера (л) 100
Материал на контейнера Метал
Номинална входна мощност (кВт) 3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 70 DN 50
Клас на прах на основния филтър L
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,45
Тегло без аксесоари (кг) 132
Тегло (с аксесоари) (кг) 132
Тегло вкл. Опаковка (кг) 132,774
Размери (Д х Ш х В) (мм) 850 x 760 x 1800

Оборудване

  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
