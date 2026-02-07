IVR-L 100/30 Sc
Мощната смукачка за течности и стружки IVR-L 100/30. С устойчива на износване турбина със страничен канал. Проектирана за трисменен режим на работа. Изключително дълъг експлоатационен живот.
IVR-L 100/30: здрава и мощна индустриална смукачка, която е особено подходяща за изсмукване на течности и/или стружки в металообработващата промишленост. Здравият дизайн гарантира дълъг експлоатационен живот на смукачката дори при най-тежките индустриални приложения. Турбината със страничен канал на IVR-L 100/30 е проектирана за непрекъсната работа на смени. Това прави машината подходяща и за стационарни приложения в производството. При изсмукване на течности текущото ниво на запълване може да се следи по всяко време чрез изпускателния маркуч. Събирателният контейнер е свързан със смукачката посредством механизъм за спускане, който може да се управлява от изправено положение.
Характеристики и предимства
Устойчива на износване турбина със страничен канал
- Странично разположена турбина предлага висока всмукателна мощност и издръжливост. Поради това тези машини са идеални за работа на няколко смени.
Визуален индикатор за нивото на пълнене
- Бъдете винаги информирани: нивото на запълване е видимо по всяко време по време на работа.
- Изпразването може да се извършва според нуждите чрез маркуча за нивото на запълване.
Здрава и надеждна
- Идеален за използване в металообработващата промишленост
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|87,5 / 315
|Вакуум (мбар/кПа)
|260 / 26
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Метал
|Номинална входна мощност (кВт)
|3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 70 DN 50
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,45
|Тегло без аксесоари (кг)
|132
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|132
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|132,774
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|850 x 760 x 1800
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео