IVR-L 100/40 Sc

Мобилна смукачка за течности и стружки IVR-L 100/40, подходяща за широк спектър от приложения. Надеждно и безопасно изсмуква масла, охлаждащи емулсии, както и фини и едри (метални) стружки.

IVR-L 100/40 е смукачка за течности и стружки, която има обем на контейнера 100 литра и със своята номинална входяща мощност от 4 kW е идеална за изсмукване на средни количества. Типичните приложения за захранваната с променлив ток, тиха и изключително лесна за поддръжка смукачка включват събиране на фини, леки метални стърготини, едри стружки и дори масла и охлаждащи емулсии. Нейният стабилен и здрав дизайн може да се справи дори с най-тежките индустриални приложения. Мощната и енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) с оптимизирана геометрия на работното колело за висок вакуум постига висока смукателна мощност при продължителна работа, която се гарантира от издръжливия, миещ се джобен филтър. Удобното решение с ергономична количка за спускане позволява лесно изпразване на контейнера, без да се сваля задвижващата глава. Течностите могат лесно да се източват чрез лесно разкачване на изпускателния маркуч с индикатор за нивото на запълване. Маневреното шаси на смукачката за течности и стружки я прави гъвкаво решение, което може да се използва мобилно или стационарно.

Характеристики и предимства
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
  • Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Удобно, ръчно и безопасно източване на течности
  • Изпускателен маркуч на контейнера за безопасно източване на масла и охлаждащи течности.
  • Индикатор за нивото на запълване на дренажния маркуч и машината, за да се предотврати препълването.
Работа с ниско ниво на шум.
  • Безшумна работа благодарение на шумопоглъщащ задвижващ блок.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 137,5 / 495
Вакуум (мбар/кПа) 140 / 14
Обем на контейнера (л) 100
Номинална входна мощност (кВт) 4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 70 DN 50
Клас на прах на основния филтър L
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,45
Тегло без аксесоари (кг) 157
Тегло (с аксесоари) (кг) 157
Тегло вкл. Опаковка (кг) 157,862
Размери (Д х Ш х В) (мм) 855 x 760 x 1890
