IVR-L 100/40 Sc
Мобилна смукачка за течности и стружки IVR-L 100/40, подходяща за широк спектър от приложения. Надеждно и безопасно изсмуква масла, охлаждащи емулсии, както и фини и едри (метални) стружки.
IVR-L 100/40 е смукачка за течности и стружки, която има обем на контейнера 100 литра и със своята номинална входяща мощност от 4 kW е идеална за изсмукване на средни количества. Типичните приложения за захранваната с променлив ток, тиха и изключително лесна за поддръжка смукачка включват събиране на фини, леки метални стърготини, едри стружки и дори масла и охлаждащи емулсии. Нейният стабилен и здрав дизайн може да се справи дори с най-тежките индустриални приложения. Мощната и енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) с оптимизирана геометрия на работното колело за висок вакуум постига висока смукателна мощност при продължителна работа, която се гарантира от издръжливия, миещ се джобен филтър. Удобното решение с ергономична количка за спускане позволява лесно изпразване на контейнера, без да се сваля задвижващата глава. Течностите могат лесно да се източват чрез лесно разкачване на изпускателния маркуч с индикатор за нивото на запълване. Маневреното шаси на смукачката за течности и стружки я прави гъвкаво решение, което може да се използва мобилно или стационарно.
Характеристики и предимства
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
- Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Удобно, ръчно и безопасно източване на течности
- Изпускателен маркуч на контейнера за безопасно източване на масла и охлаждащи течности.
- Индикатор за нивото на запълване на дренажния маркуч и машината, за да се предотврати препълването.
Работа с ниско ниво на шум.
- Безшумна работа благодарение на шумопоглъщащ задвижващ блок.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|137,5 / 495
|Вакуум (мбар/кПа)
|140 / 14
|Обем на контейнера (л)
|100
|Номинална входна мощност (кВт)
|4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 70 DN 50
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,45
|Тегло без аксесоари (кг)
|157
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|157
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|157,862
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|855 x 760 x 1890