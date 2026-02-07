IVR-L 100/40 е смукачка за течности и стружки, която има обем на контейнера 100 литра и със своята номинална входяща мощност от 4 kW е идеална за изсмукване на средни количества. Типичните приложения за захранваната с променлив ток, тиха и изключително лесна за поддръжка смукачка включват събиране на фини, леки метални стърготини, едри стружки и дори масла и охлаждащи емулсии. Нейният стабилен и здрав дизайн може да се справи дори с най-тежките индустриални приложения. Мощната и енергийно ефективна турбина със страничен канал (IE2) с оптимизирана геометрия на работното колело за висок вакуум постига висока смукателна мощност при продължителна работа, която се гарантира от издръжливия, миещ се джобен филтър. Удобното решение с ергономична количка за спускане позволява лесно изпразване на контейнера, без да се сваля задвижващата глава. Течностите могат лесно да се източват чрез лесно разкачване на изпускателния маркуч с индикатор за нивото на запълване. Маневреното шаси на смукачката за течности и стружки я прави гъвкаво решение, което може да се използва мобилно или стационарно.