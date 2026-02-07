IVR-L 200/24-2 Tc Dp

Смукачка IVR-L 200 / 24-2 Tc Dp захранвана с променлив ток за почистване на течности и големи количества масло и стружки. Лесна за поддръжка, здрава конструкция.

Мощното двутурбинно решение с номинална входна мощност 2,4 kW прави смукачката IVR-L 200 / 24-2 Tc Dp AC захранвана от променлив ток идеална за събиране на големи количества масло, както и охлаждащи емулсии и стърготини. Устойчивият джобен филтър, използван със заварени шевове, може да се мие и поддържа постоянно висока смукателната мощност на мобилната смукачка, като цедката на кошницата ефективно разделя течните от твърдите замърсявания. Системата за изпразване с накланящо се шаси позволява безопасно изпразване чрез накланяне с използване на минимална сила с механизъм за преобръщане. Също така е възможно да се използва мотокар за изпразване. Течностите се източват от 200 литровия контейнер, като лесно се отдели дренажният маркуч с индикатор за нивото на запълване. Интегрираната, непрекъснато регулируема помпа позволява значително ускоряване на процеса на източване на течността до разлика във височината до 6 метра. Ниското ниво на шума при работа се гарантира от шумопоглъщащ задвижващ блок и ефективен шумозаглушител.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Ергономично накланящо се шаси
Ергономично накланящо се шаси
Усъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване. Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне. Бързо и удобно изпразване на големите 200-литрови контейнери чрез накланяне.
Индустриална смукачка IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Функция изпомпване
Функция изпомпване
Автономната цилиндрична помпа значително увеличава възможността за връщане на изсмуканите течности. Прозрачен маркуч за проверка на количеството абсорбирана течност.
Индустриална смукачка IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените. Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°. По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Снабдена с два много тихи мотора
  • За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
  • Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
  • Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
  • Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Вакуум (мбар/кПа) 230 / 23
Обем на контейнера (л) 200
Номинална входна мощност (кВт) 2,4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 50
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50 DN 40
Клас на прах на основния филтър L
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,45
Тегло без аксесоари (кг) 131
Тегло (с аксесоари) (кг) 131
Тегло вкл. Опаковка (кг) 131,862
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1485 x 760 x 1550

Оборудване

  • Функция изпомпване
Индустриална смукачка IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Индустриална смукачка IVR-L 200/24-2 Tc Dp

Видео

Сфера на приложение
  • За големи количества течности, като масла или емулсии на охлаждаща течност
  • За големи количества твърди вещества, като метални стърготини
Аксесоари