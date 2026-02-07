Мощното двутурбинно решение с номинална входна мощност 2,4 kW прави смукачката IVR-L 200 / 24-2 Tc Dp AC захранвана от променлив ток идеална за събиране на големи количества масло, както и охлаждащи емулсии и стърготини. Устойчивият джобен филтър, използван със заварени шевове, може да се мие и поддържа постоянно висока смукателната мощност на мобилната смукачка, като цедката на кошницата ефективно разделя течните от твърдите замърсявания. Системата за изпразване с накланящо се шаси позволява безопасно изпразване чрез накланяне с използване на минимална сила с механизъм за преобръщане. Също така е възможно да се използва мотокар за изпразване. Течностите се източват от 200 литровия контейнер, като лесно се отдели дренажният маркуч с индикатор за нивото на запълване. Интегрираната, непрекъснато регулируема помпа позволява значително ускоряване на процеса на източване на течността до разлика във височината до 6 метра. Ниското ниво на шума при работа се гарантира от шумопоглъщащ задвижващ блок и ефективен шумозаглушител.