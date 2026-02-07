IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Смукачка IVR-L 200 / 24-2 Tc Dp захранвана с променлив ток за почистване на течности и големи количества масло и стружки. Лесна за поддръжка, здрава конструкция.
Мощното двутурбинно решение с номинална входна мощност 2,4 kW прави смукачката IVR-L 200 / 24-2 Tc Dp AC захранвана от променлив ток идеална за събиране на големи количества масло, както и охлаждащи емулсии и стърготини. Устойчивият джобен филтър, използван със заварени шевове, може да се мие и поддържа постоянно висока смукателната мощност на мобилната смукачка, като цедката на кошницата ефективно разделя течните от твърдите замърсявания. Системата за изпразване с накланящо се шаси позволява безопасно изпразване чрез накланяне с използване на минимална сила с механизъм за преобръщане. Също така е възможно да се използва мотокар за изпразване. Течностите се източват от 200 литровия контейнер, като лесно се отдели дренажният маркуч с индикатор за нивото на запълване. Интегрираната, непрекъснато регулируема помпа позволява значително ускоряване на процеса на източване на течността до разлика във височината до 6 метра. Ниското ниво на шума при работа се гарантира от шумопоглъщащ задвижващ блок и ефективен шумозаглушител.
Характеристики и предимства
Ергономично накланящо се шасиУсъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване. Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне. Бързо и удобно изпразване на големите 200-литрови контейнери чрез накланяне.
Функция изпомпванеАвтономната цилиндрична помпа значително увеличава възможността за връщане на изсмуканите течности. Прозрачен маркуч за проверка на количеството абсорбирана течност.
Висока устойчивост, гъвкавост и модулностМашината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените. Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°. По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Снабдена с два много тихи мотора
- За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
- Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
- Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
- Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|230 / 23
|Обем на контейнера (л)
|200
|Номинална входна мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,45
|Тегло без аксесоари (кг)
|131
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|131
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|131,862
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1485 x 760 x 1550
Оборудване
- Функция изпомпване
Видео
Сфера на приложение
- За големи количества течности, като масла или емулсии на охлаждаща течност
- За големи количества твърди вещества, като метални стърготини