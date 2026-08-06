С два изключително тихи мотора за изключителна смукателна мощност и нисък работен шум, комплектът за индустриална употреба IVR-L 65/24-2 впечатлява при изсмукване и отделяне на малки количества течности и твърди частици, като например масла, емулсии на охлаждащи течности или груби, абразивни стружки. Това означава, че IVR-L 65/24-2 може да се използва за широк спектър от приложения, но е особено подходящ за употреба в металургията. Компактният, спестяващ място дизайн и здравото шаси също така улесняват транспортирането на индустриалната смукачка до различни работни места. Стандартната дюза, 3-метровият полиуретанов маркуч, ръкохватката DN 50 и 20-литровата филтърна кошница, изработена от висококачествена неръждаема стомана (V2A), са включени стандартно в обхвата на доставката. Задвижващата глава е частично изработена от рециклиран материал.