IVR-L 65/24-2 комплект

Идеален за металообработващата промишленост: компактният комплект смукачка с аксесоари IVR-L 65/24-2 е подходящ за вакуумиране и отделяне на течности и твърди частици, като например стружки.

С два изключително тихи мотора за изключителна смукателна мощност и нисък работен шум, комплектът за индустриална употреба IVR-L 65/24-2 впечатлява при изсмукване и отделяне на малки количества течности и твърди частици, като например масла, емулсии на охлаждащи течности или груби, абразивни стружки. Това означава, че IVR-L 65/24-2 може да се използва за широк спектър от приложения, но е особено подходящ за употреба в металургията. Компактният, спестяващ място дизайн и здравото шаси също така улесняват транспортирането на индустриалната смукачка до различни работни места. Стандартната дюза, 3-метровият полиуретанов маркуч, ръкохватката DN 50 и 20-литровата филтърна кошница, изработена от висококачествена неръждаема стомана (V2A), са включени стандартно в обхвата на доставката. Задвижващата глава е частично изработена от рециклиран материал.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVR-L 65/24-2 комплект: Доставя се с разделителна кошница
Доставя се с разделителна кошница
Позволява лесно изхвърляне на вакуумираните твърди частици. Позволява възстановяване на вакуумираните течности. Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Индустриална смукачка IVR-L 65/24-2 комплект: Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените. Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°.
Индустриална смукачка IVR-L 65/24-2 комплект: Снабдена с два много тихи мотора
Снабдена с два много тихи мотора
За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването. Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите. Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 144 / 520
Вакуум (мбар/кПа) 235 / 23,5
Обем на контейнера (л) 65
Материал на контейнера Стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 2,4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 50
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Клас на прах на основния филтър L
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,25
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 68
Дължина на кабела (м) 10
Тегло без аксесоари (кг) 46
Тегло (с аксесоари) (кг) 46,5
Тегло с опаковката (кг) 47,059
Размери (Д × Ш × В) (мм) 718 x 526 x 1251

Оборудване

  • Основен филтър: Повърхностен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: Да
Индустриална смукачка IVR-L 65/24-2 комплект
Индустриална смукачка IVR-L 65/24-2 комплект

Видео

Сфера на приложение
  • За малки количества груби и абразивни стружки
  • За малки количества течности, като масла или емулсии на охлаждаща течност.
Аксесоари