IVR-L 65/24-2 комплект
Идеален за металообработващата промишленост: компактният комплект смукачка с аксесоари IVR-L 65/24-2 е подходящ за вакуумиране и отделяне на течности и твърди частици, като например стружки.
С два изключително тихи мотора за изключителна смукателна мощност и нисък работен шум, комплектът за индустриална употреба IVR-L 65/24-2 впечатлява при изсмукване и отделяне на малки количества течности и твърди частици, като например масла, емулсии на охлаждащи течности или груби, абразивни стружки. Това означава, че IVR-L 65/24-2 може да се използва за широк спектър от приложения, но е особено подходящ за употреба в металургията. Компактният, спестяващ място дизайн и здравото шаси също така улесняват транспортирането на индустриалната смукачка до различни работни места. Стандартната дюза, 3-метровият полиуретанов маркуч, ръкохватката DN 50 и 20-литровата филтърна кошница, изработена от висококачествена неръждаема стомана (V2A), са включени стандартно в обхвата на доставката. Задвижващата глава е частично изработена от рециклиран материал.
Характеристики и предимства
Доставя се с разделителна кошницаПозволява лесно изхвърляне на вакуумираните твърди частици. Позволява възстановяване на вакуумираните течности. Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Висока устойчивост, гъвкавост и модулностМашината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените. Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°.
Снабдена с два много тихи мотораЗа мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването. Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите. Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|144 / 520
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Обем на контейнера (л)
|65
|Материал на контейнера
|Стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,25
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|68
|Дължина на кабела (м)
|10
|Тегло без аксесоари (кг)
|46
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|46,5
|Тегло с опаковката (кг)
|47,059
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|718 x 526 x 1251
Оборудване
- Основен филтър: Повърхностен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: Да
Видео
Сфера на приложение
- За малки количества груби и абразивни стружки
- За малки количества течности, като масла или емулсии на охлаждаща течност.