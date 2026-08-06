IVR-L 65/24-2 Tc
Здравата смукачка за течности и стружки IVR-L 65/24-2 Tc за работа с променлив ток. Подходяща за изсмукване на средни количества масло и метални стърготини, наред с други материали.
Издръжлив, миещ се джобен филтър и мощно решение с две турбини с номинална входяща мощност от 2,4 kW са основните характеристики на мобилната смукачка за течности и стружки IVR-L 65/24-2 Tc. Заедно те гарантират непрекъсната работа и висока смукателна мощност без намаляване на капацитета на филтъра. Това прави машината идеална за изсмукване на средни количества от различни среди, като метални стърготини, масло или охлаждащи емулсии. Опционалната кошница-цедка осигурява ефективно отделяне на твърдите от течните компоненти. Течностите могат да се изхвърлят отделно чрез лесно разкачване на изпускателния маркуч на 65-литровия събирателен резервоар. В противен случай се използва системата за изпразване с накланящо се шаси, която позволява контейнерът да бъде изпразнен с минимално усилие чрез накланяне с помощта на механизма за преобръщане. Захранвана с променлив ток и с много здрав и лесен за поддръжка дизайн, смукачката отговаря на основните изисквания за тежки индустриални приложения. Шумоизолираният задвижващ модул и заглушителят на изходящия въздух също така осигуряват нисък работен шум. Задвижващата глава е частично изработена от рециклиран материал.
Характеристики и предимства
Ергономично накланящо се шаси
- Усъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване.
- Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне.
- Бързо и лесно изпразване на контейнера: просто наклонете назад и сте готови!
Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
- Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
- Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°.
- По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Снабдена с два много тихи мотора
- За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
- Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
- Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
- Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|144 / 520
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Обем на контейнера (л)
|65
|Материал на контейнера
|Стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,25
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|68
|Дължина на кабела (м)
|10
|Тегло без аксесоари (кг)
|42,6
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|43,1
|Тегло с опаковката (кг)
|43,659
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|737 x 532 x 1326
Оборудване
- Основен филтър: Повърхностен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За средни количества груби и абразивни стружки
- За средни количества течности, като масла или емулсии на охлаждаща течност