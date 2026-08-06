IVR-L 65/24-2 Tc

Здравата смукачка за течности и стружки IVR-L 65/24-2 Tc за работа с променлив ток. Подходяща за изсмукване на средни количества масло и метални стърготини, наред с други материали.

Издръжлив, миещ се джобен филтър и мощно решение с две турбини с номинална входяща мощност от 2,4 kW са основните характеристики на мобилната смукачка за течности и стружки IVR-L 65/24-2 Tc. Заедно те гарантират непрекъсната работа и висока смукателна мощност без намаляване на капацитета на филтъра. Това прави машината идеална за изсмукване на средни количества от различни среди, като метални стърготини, масло или охлаждащи емулсии. Опционалната кошница-цедка осигурява ефективно отделяне на твърдите от течните компоненти. Течностите могат да се изхвърлят отделно чрез лесно разкачване на изпускателния маркуч на 65-литровия събирателен резервоар. В противен случай се използва системата за изпразване с накланящо се шаси, която позволява контейнерът да бъде изпразнен с минимално усилие чрез накланяне с помощта на механизма за преобръщане. Захранвана с променлив ток и с много здрав и лесен за поддръжка дизайн, смукачката отговаря на основните изисквания за тежки индустриални приложения. Шумоизолираният задвижващ модул и заглушителят на изходящия въздух също така осигуряват нисък работен шум. Задвижващата глава е частично изработена от рециклиран материал.

Характеристики и предимства
Ергономично накланящо се шаси
  • Усъвършенствана система за безопасно, ръчно и безпроблемно изпразване.
  • Рамкова система осигурява ергономично наклонено изпразване под наклон с помощта на механизъм на отделяне.
  • Бързо и лесно изпразване на контейнера: просто наклонете назад и сте готови!
Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
  • Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
  • Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°.
  • По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Снабдена с два много тихи мотора
  • За мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването.
  • Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите.
  • Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
  • Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 144 / 520
Вакуум (мбар/кПа) 235 / 23,5
Обем на контейнера (л) 65
Материал на контейнера Стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 2,4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 50
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Клас на прах на основния филтър L
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,25
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 68
Дължина на кабела (м) 10
Тегло без аксесоари (кг) 42,6
Тегло (с аксесоари) (кг) 43,1
Тегло с опаковката (кг) 43,659
Размери (Д × Ш × В) (мм) 737 x 532 x 1326

Оборудване

  • Основен филтър: Повърхностен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVR-L 65/24-2 Tc
Индустриална смукачка IVR-L 65/24-2 Tc

Видео

Сфера на приложение
  • За средни количества груби и абразивни стружки
  • За средни количества течности, като масла или емулсии на охлаждаща течност
Аксесоари