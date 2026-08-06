Издръжлив, миещ се джобен филтър и мощно решение с две турбини с номинална входяща мощност от 2,4 kW са основните характеристики на мобилната смукачка за течности и стружки IVR-L 65/24-2 Tc. Заедно те гарантират непрекъсната работа и висока смукателна мощност без намаляване на капацитета на филтъра. Това прави машината идеална за изсмукване на средни количества от различни среди, като метални стърготини, масло или охлаждащи емулсии. Опционалната кошница-цедка осигурява ефективно отделяне на твърдите от течните компоненти. Течностите могат да се изхвърлят отделно чрез лесно разкачване на изпускателния маркуч на 65-литровия събирателен резервоар. В противен случай се използва системата за изпразване с накланящо се шаси, която позволява контейнерът да бъде изпразнен с минимално усилие чрез накланяне с помощта на механизма за преобръщане. Захранвана с променлив ток и с много здрав и лесен за поддръжка дизайн, смукачката отговаря на основните изисквания за тежки индустриални приложения. Шумоизолираният задвижващ модул и заглушителят на изходящия въздух също така осигуряват нисък работен шум. Задвижващата глава е частично изработена от рециклиран материал.