IVM 60/36-3 H
Тримоторна, мобилна и здрава индустриална смукачка среден клас IVM 60/36-3 H за фини и едри твърди частици. Със звездовиден филтър от клас на прах M и патронен филтър от клас на прах H
Дълготрайна, здрава, мобилна: нашата тримоторна индустриална смукачка среден клас IVM 60/36-3 H за универсално събиране на фини и едри твърди частици в промишлен мащаб. Надеждният уред работи в монофазен режим на работа, като всеки от трите мотора може да бъде управляван индивидуално. Големият звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистван лесно, удобно и надеждно чрез лост за разтръскване. Включва сертифициран H-филтър. Почистването на филтъра удължава неговия експлоатационен живот и по този начин намалява разходите за поддръжка. Тялото и събирателният контейнер на уреда са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато корпусът е произведен от устойчива стомана и разполага с големи колела, които позволяват лесно транспортиране. Уредът е сертифициран за клас на прах H.
Характеристики и предимства
Клас на прах H.Цялото устройство е сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за клас на прах H. За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа. Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
С три мотораМощна машина с възможно най-висока производителност на почистване в монофазна мрежа.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|122 / 440
|Вакуум (мбар/кПа)
|204 / 20,4
|Обем на контейнера (л)
|60
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|3,6
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|79
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|2
|Клас на прах на вторичния филтър
|H
|Филтърна площ на вторичния филтър (м²)
|3,5
|Тегло без аксесоари (кг)
|78
|Тегло с опаковката (кг)
|78,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1020 x 680 x 1670
Оборудване
- Основен филтър: Звездовиден филтър
- Вторичен филтър: Патронен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За опасни прахове.