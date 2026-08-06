IVM 60/36-3 H

Тримоторна, мобилна и здрава индустриална смукачка среден клас IVM 60/36-3 H за фини и едри твърди частици. Със звездовиден филтър от клас на прах M и патронен филтър от клас на прах H

Дълготрайна, здрава, мобилна: нашата тримоторна индустриална смукачка среден клас IVM 60/36-3 H за универсално събиране на фини и едри твърди частици в промишлен мащаб. Надеждният уред работи в монофазен режим на работа, като всеки от трите мотора може да бъде управляван индивидуално. Големият звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистван лесно, удобно и надеждно чрез лост за разтръскване. Включва сертифициран H-филтър. Почистването на филтъра удължава неговия експлоатационен живот и по този начин намалява разходите за поддръжка. Тялото и събирателният контейнер на уреда са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато корпусът е произведен от устойчива стомана и разполага с големи колела, които позволяват лесно транспортиране. Уредът е сертифициран за клас на прах H.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVM 60/36-3 H: Клас на прах H.
Клас на прах H.
Цялото устройство е сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за клас на прах H. За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
Индустриална смукачка IVM 60/36-3 H: Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа. Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
Индустриална смукачка IVM 60/36-3 H: С три мотора
С три мотора
Мощна машина с възможно най-висока производителност на почистване в монофазна мрежа.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 122 / 440
Вакуум (мбар/кПа) 204 / 20,4
Обем на контейнера (л) 60
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 3,6
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 79
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 2
Клас на прах на вторичния филтър H
Филтърна площ на вторичния филтър (м²) 3,5
Тегло без аксесоари (кг) 78
Тегло с опаковката (кг) 78,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1020 x 680 x 1670

Оборудване

  • Основен филтър: Звездовиден филтър
  • Вторичен филтър: Патронен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVM 60/36-3 H
Индустриална смукачка IVM 60/36-3 H
Индустриална смукачка IVM 60/36-3 H
Индустриална смукачка IVM 60/36-3 H

Видео

Сфера на приложение
  • За опасни прахове.
Аксесоари