Дълготрайна, здрава, мобилна: нашата тримоторна индустриална смукачка среден клас IVM 60/36-3 H за универсално събиране на фини и едри твърди частици в промишлен мащаб. Надеждният уред работи в монофазен режим на работа, като всеки от трите мотора може да бъде управляван индивидуално. Големият звездовиден филтър от клас на прах M може да бъде почистван лесно, удобно и надеждно чрез лост за разтръскване. Включва сертифициран H-филтър. Почистването на филтъра удължава неговия експлоатационен живот и по този начин намалява разходите за поддръжка. Тялото и събирателният контейнер на уреда са изработени от устойчива на киселини неръждаема стомана, докато корпусът е произведен от устойчива стомана и разполага с големи колела, които позволяват лесно транспортиране. Уредът е сертифициран за клас на прах H.