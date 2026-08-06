IVM 60/36-3 H ACD

Мощна, 3-моторна и здраво конструирана индустриална смукачка среден клас. Специално разработена за засмукване на по-големи количества фини и едри горими прахове извън Зона 22

Надеждна и дълготрайна индустриална смукачка среден клас IVM 60/36-3 H ACD от клас на прах H за практически универсално засмукване на всякакъв вид горими твърди частици извън ATEX зона. Мощната смукачка работи с 3 индивидуално управляеми мотора в монофазен режим, а големият 60-литров контейнер позволява събирането и на по-големи количества. Освен H-филтър, уредът разполага с голям PTFE звездовиден филтър от клас на прах M и иновативната система за почистване на филтъра Pull and Clean за непрекъсваемо почистване по време на работа. Висококачествени компоненти като събирателен и филтърен контейнер от устойчива на киселини неръждаема стомана или много здравото шаси от стомана осигуряват дълъг експлоатационен живот, а големите колела — лесен и удобен транспорт до желаното място на употреба.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVM 60/36-3 H ACD: ACD – Приложима за възпламеним прах.
ACD – Приложима за възпламеним прах.
За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Индустриална смукачка IVM 60/36-3 H ACD: Клас на прах H.
Клас на прах H.
Цялото устройство е сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за клас на прах H. За безопасно събиране на опасни и запалими твърди частици.
Индустриална смукачка IVM 60/36-3 H ACD: Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.
Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа. Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
С три мотора
  • Три мощни мотори за впечатляваща производителност на почистване.
  • Индивидуално контролираните мотори означават, че засмукващата мощност може да се регулира според нуждите.
Разполага с голям звездовиден филтър и допълнителен патронен филтър.
  • За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
  • Двустепенна филтърна система и оптимална степен на отделяне за максимална безопасност.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 117 / 420
Вакуум (мбар/кПа) 201 / 20,1
Обем на контейнера (л) 60
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 3,6
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) до 79
Дължина на кабела (м) 7,5
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 2
Клас на прах на вторичния филтър H
Филтърна площ на вторичния филтър (м²) 3,5
Тегло без аксесоари (кг) 70,8
Тегло с опаковката (кг) 71,662
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1020 x 680 x 1670

Оборудване

  • Основен филтър: Звездовиден филтър
  • Вторичен филтър: Патронен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVM 60/36-3 H ACD
Индустриална смукачка IVM 60/36-3 H ACD
Индустриална смукачка IVM 60/36-3 H ACD
Индустриална смукачка IVM 60/36-3 H ACD
Индустриална смукачка IVM 60/36-3 H ACD

Видео

Сфера на приложение
  • За събиране на горими видове прах.
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