IVM 60/36-3 H ACD
Мощна, 3-моторна и здраво конструирана индустриална смукачка среден клас. Специално разработена за засмукване на по-големи количества фини и едри горими прахове извън Зона 22
Надеждна и дълготрайна индустриална смукачка среден клас IVM 60/36-3 H ACD от клас на прах H за практически универсално засмукване на всякакъв вид горими твърди частици извън ATEX зона. Мощната смукачка работи с 3 индивидуално управляеми мотора в монофазен режим, а големият 60-литров контейнер позволява събирането и на по-големи количества. Освен H-филтър, уредът разполага с голям PTFE звездовиден филтър от клас на прах M и иновативната система за почистване на филтъра Pull and Clean за непрекъсваемо почистване по време на работа. Висококачествени компоненти като събирателен и филтърен контейнер от устойчива на киселини неръждаема стомана или много здравото шаси от стомана осигуряват дълъг експлоатационен живот, а големите колела — лесен и удобен транспорт до желаното място на употреба.
Характеристики и предимства
ACD – Приложима за възпламеним прах.За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Клас на прах H.Цялото устройство е сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за клас на прах H. За безопасно събиране на опасни и запалими твърди частици.
Ръчно почистване на филтъра Pull-and-Clean.Филтърът се почиства в една стъпка по време на работа. Обезпрашаване с ниска степен на износване чрез реверсиране на въздуха.
С три мотора
- Три мощни мотори за впечатляваща производителност на почистване.
- Индивидуално контролираните мотори означават, че засмукващата мощност може да се регулира според нуждите.
Разполага с голям звездовиден филтър и допълнителен патронен филтър.
- За безопасно събиране на твърди частици и прахове до клас на прах H.
- Двустепенна филтърна система и оптимална степен на отделяне за максимална безопасност.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|117 / 420
|Вакуум (мбар/кПа)
|201 / 20,1
|Обем на контейнера (л)
|60
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|3,6
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|до 79
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|2
|Клас на прах на вторичния филтър
|H
|Филтърна площ на вторичния филтър (м²)
|3,5
|Тегло без аксесоари (кг)
|70,8
|Тегло с опаковката (кг)
|71,662
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1020 x 680 x 1670
Оборудване
- Основен филтър: Звездовиден филтър
- Вторичен филтър: Патронен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За събиране на горими видове прах.