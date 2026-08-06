Надеждна и дълготрайна индустриална смукачка среден клас IVM 60/36-3 H ACD от клас на прах H за практически универсално засмукване на всякакъв вид горими твърди частици извън ATEX зона. Мощната смукачка работи с 3 индивидуално управляеми мотора в монофазен режим, а големият 60-литров контейнер позволява събирането и на по-големи количества. Освен H-филтър, уредът разполага с голям PTFE звездовиден филтър от клас на прах M и иновативната система за почистване на филтъра Pull and Clean за непрекъсваемо почистване по време на работа. Висококачествени компоненти като събирателен и филтърен контейнер от устойчива на киселини неръждаема стомана или много здравото шаси от стомана осигуряват дълъг експлоатационен живот, а големите колела — лесен и удобен транспорт до желаното място на употреба.