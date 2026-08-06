Изключително ниска и компактна индустриална смукачка от начален клас IVR 35/24-2 Sc Me M ACD с филтърна система от клас на прах M, която осигурява безопасно засмукване на малки количества фини стружки, както и на горими и опасни за здравето прахове (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Здравата конструкция и малката заемана площ на смукачката гарантират дълъг експлоатационен живот в тежкото индустриално ежедневие. С два мощни байпасни мотора, уредът е идеален за поддържащо почистване в работилници или производствени халета. Вътрешно подсиленият джобен филтър с голяма филтърна площ (1,4 m²), ефективното почистване на филтъра и циклонната система за предварително отделяне осигуряват надеждно събиране на фини прахове. Събирателният контейнер от неръждаема стомана е свързан със смукачката чрез практичен и лесен за обслужване механизъм за сваляне. Интелигентната шумоизолация съчетава приятен работен шум с висока производителност. Благодарение на висококачествените колела и малките си размери, IVR 35/24-2 Sc Me M ACD впечатлява с отлична мобилност и максимална гъвкавост при употреба.