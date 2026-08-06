IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Мощна индустриална смукачка IVR 35/24-2 Sc Me M ACD за приложения с фин прах. Оптимално подходяща за поддържащо почистване в работилници и производствени халета.
Изключително ниска и компактна индустриална смукачка от начален клас IVR 35/24-2 Sc Me M ACD с филтърна система от клас на прах M, която осигурява безопасно засмукване на малки количества фини стружки, както и на горими и опасни за здравето прахове (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Здравата конструкция и малката заемана площ на смукачката гарантират дълъг експлоатационен живот в тежкото индустриално ежедневие. С два мощни байпасни мотора, уредът е идеален за поддържащо почистване в работилници или производствени халета. Вътрешно подсиленият джобен филтър с голяма филтърна площ (1,4 m²), ефективното почистване на филтъра и циклонната система за предварително отделяне осигуряват надеждно събиране на фини прахове. Събирателният контейнер от неръждаема стомана е свързан със смукачката чрез практичен и лесен за обслужване механизъм за сваляне. Интелигентната шумоизолация съчетава приятен работен шум с висока производителност. Благодарение на висококачествените колела и малките си размери, IVR 35/24-2 Sc Me M ACD впечатлява с отлична мобилност и максимална гъвкавост при употреба.
Характеристики и предимства
ACD – Приложима за възпламеним прах.За безопасно и икономично засмукване на горими прахове. Съответства на стандарта IEC 60335-2-69.
Изключително здрава, изключително гъвкаваС практичен, подвижен вход за смукателен маркуч/тръбно коляно. Въпреки много компактния си дизайн, тя предлага многобройни опции за транспортиране на аксесоари. Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
Снабдена с два много тихи мотораЗа мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването. Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите. Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Удобно ръчно почистване на филтъра
- Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо.
- Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
- Идентични резултати от почистването, независимо от използваната сила.
Оборудвана с голям джобен филтър
- За безопасно изсмукване на твърди частици и прах до клас на прах М.
- За безопасно и икономично засмукване на горими прахове.
- Специалната геометрия на филтъра предотвратява засядането на засмуканите твърди частици
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|144 / 520
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23
|Обем на контейнера (л)
|35
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|68
|Дължина на кабела (м)
|10
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,4
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|53
|Тегло с опаковката (кг)
|54,759
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|740 x 580 x 1105
Оборудване
- Основен филтър: Джобен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За малки количества горим и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg/m³).