ID 130/22 Afc
Компактен, мобилен обезпрашител ID 130/22 Afc с моторно разтърсване на филтъра, за събиране на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (OEL ≥ 0,1 mg/m³). С трифазно захранване.
Трифазният мобилен индустриален обезпрашител ID 130/22 Afc с мощност 2,2 kW и филтърна система от клас на прах M е проектиран за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (OEL 0,1 mg/m 3 ).Ефективното почистване на дълготрайния и компактен филтър се осъществява чрез електрически разтръскващ механизъм. Обезпрашителят разполага с мощен, енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор с висок дебит, който е проектиран за непрекъснат режим на работа. Освен със своята здрава и лесна за обслужване конструкция, той отговаря на основните изисквания за тежки, индустриални приложения. Шаси за отстраняване на контейнера позволява лесно и ергономично изпразване на големия 170-литров контейнер, без да се налага сваляне на задвижващата глава. Благодарение на полиетиленов плик (PE-сак) с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането на устройството, изпразването на засмукания материал става безопасно и безпрашно. Когато уредът работи с диаметър 120, той е сертифициран съгласно DGUV-сертификат H3 за дървесен прах. Това осигурява остатъчно съдържание на прах от максимум 0,1 mg/m 3 във връщания въздух и по този начин предлага висока защита на здравето.
Характеристики и предимства
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на трудаФилтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Безпрашна система за изсипване на опасни материалиИзпразване без отделяне на прах с PE чувал с вграден механизъм за затваряне. Надеждно сепариране на прах в PE чувал.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|370 / 1329
|Вакуум (мбар/кПа)
|33 / 3,3
|Обем на контейнера (л)
|170
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,2
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Площ на филтъра (м²)
|9
|Номинален диаметър на свързване
|DN 140
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|75
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Тегло без аксесоари (кг)
|174
|Тегло с опаковката (кг)
|174
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 780 x 1580
Видео
Сфера на приложение
- За големи количества фини стружки и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg / m³)