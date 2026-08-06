Трифазният мобилен индустриален обезпрашител ID 130/22 Afc с мощност 2,2 kW и филтърна система от клас на прах M е проектиран за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (OEL 0,1 mg/m 3 ).Ефективното почистване на дълготрайния и компактен филтър се осъществява чрез електрически разтръскващ механизъм. Обезпрашителят разполага с мощен, енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор с висок дебит, който е проектиран за непрекъснат режим на работа. Освен със своята здрава и лесна за обслужване конструкция, той отговаря на основните изисквания за тежки, индустриални приложения. Шаси за отстраняване на контейнера позволява лесно и ергономично изпразване на големия 170-литров контейнер, без да се налага сваляне на задвижващата глава. Благодарение на полиетиленов плик (PE-сак) с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането на устройството, изпразването на засмукания материал става безопасно и безпрашно. Когато уредът работи с диаметър 120, той е сертифициран съгласно DGUV-сертификат H3 за дървесен прах. Това осигурява остатъчно съдържание на прах от максимум 0,1 mg/m 3 във връщания въздух и по този начин предлага висока защита на здравето.