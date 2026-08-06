ID 130/22 Z22

Обезпрашител ID 130/22 Z22 подходящ за използване в Зона 22. За събиране на големи количества фини стружки и канцерогенен прах (OEL> 0,1 mg / m³). Мобилна, трифазна, здрава конструкция.

Проектиран за събиране на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (OEL > 0,1 mg/m³), както и за използване във взривоопасни места, зона 22, мобилният промишлен обезпрашител ID 130/22 Z22 е подходящ за тежки промишлени приложения. Мощният и енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор с висок дебит позволява освен това и продължителна непрекъсната работа. Мобилният обезпрашител с трифазен ток и мощност 2,2 kW разполага с филтърна система от клас M, вградена механична система за разтърсване на филтъра и 170-литров контейнер. Благодарение на подвижната платформа той може да се изпразва лесно и ергономично, без да се сваля задвижващата глава. PE-торба с вграден затварящ механизъм и маркуч за изравняване на налягането на обезпрашителя гарантира изпразване с малко прах и безопасно изхвърляне на засмукания материал. Ако уредът се използва с диаметър 120, той е сертифициран съгласно сертификат H3 на DGUV за дървен прах. Това гарантира остатъчно съдържание на прах от максимум 0,1 mg/m³ във въздуха на изхода и по този начин осигурява висока степен на защита на здравето.

Характеристики и предимства
Разполага с изключително голям звездовиден филтър и допълнителен патронен филтър.
  • По-дълъг експлоатационен живот, по-малко усилия за поддръжка и по-ниски разходи.
  • Много ефективно почистване на филтъра благодарение на подсилената мрежа във филтърните торбички.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
  • Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
  • Филтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
DGUV сертификат H3 за дървесен прах
  • Сертификат H3 се прилага при използване на машината с DN 120.
  • Надеждно сепариране на прах в PE чувал.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 369 / 1329
Вакуум (мбар/кПа) 25 / 2,5
Обем на контейнера (л) 170
Номинална входяща мощност (кВт) 2,2
Тип вакуумиране Електрическо
Площ на филтъра (м²) 9
Номинален диаметър на свързване DN 140
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 72
Клас на прах на основния филтър M
Тегло без аксесоари (кг) 164
Тегло с опаковката (кг) 168
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 790 x 1580

Оборудване

  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална аспирация ID 130/22 Z22
Индустриална аспирация ID 130/22 Z22
Индустриална аспирация ID 130/22 Z22
Индустриална аспирация ID 130/22 Z22

Видео

Сфера на приложение
  • За големи количества фини стружки и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg / m³)
Аксесоари