ID 130/22 Z22
Обезпрашител ID 130/22 Z22 подходящ за използване в Зона 22. За събиране на големи количества фини стружки и канцерогенен прах (OEL> 0,1 mg / m³). Мобилна, трифазна, здрава конструкция.
Проектиран за събиране на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (OEL > 0,1 mg/m³), както и за използване във взривоопасни места, зона 22, мобилният промишлен обезпрашител ID 130/22 Z22 е подходящ за тежки промишлени приложения. Мощният и енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор с висок дебит позволява освен това и продължителна непрекъсната работа. Мобилният обезпрашител с трифазен ток и мощност 2,2 kW разполага с филтърна система от клас M, вградена механична система за разтърсване на филтъра и 170-литров контейнер. Благодарение на подвижната платформа той може да се изпразва лесно и ергономично, без да се сваля задвижващата глава. PE-торба с вграден затварящ механизъм и маркуч за изравняване на налягането на обезпрашителя гарантира изпразване с малко прах и безопасно изхвърляне на засмукания материал. Ако уредът се използва с диаметър 120, той е сертифициран съгласно сертификат H3 на DGUV за дървен прах. Това гарантира остатъчно съдържание на прах от максимум 0,1 mg/m³ във въздуха на изхода и по този начин осигурява висока степен на защита на здравето.
Характеристики и предимства
Разполага с изключително голям звездовиден филтър и допълнителен патронен филтър.
- По-дълъг експлоатационен живот, по-малко усилия за поддръжка и по-ниски разходи.
- Много ефективно почистване на филтъра благодарение на подсилената мрежа във филтърните торбички.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
- Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
- Филтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
DGUV сертификат H3 за дървесен прах
- Сертификат H3 се прилага при използване на машината с DN 120.
- Надеждно сепариране на прах в PE чувал.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|369 / 1329
|Вакуум (мбар/кПа)
|25 / 2,5
|Обем на контейнера (л)
|170
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,2
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Площ на филтъра (м²)
|9
|Номинален диаметър на свързване
|DN 140
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|72
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Тегло без аксесоари (кг)
|164
|Тегло с опаковката (кг)
|168
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 790 x 1580
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За големи количества фини стружки и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg / m³)