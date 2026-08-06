Проектиран за събиране на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (OEL > 0,1 mg/m³), както и за използване във взривоопасни места, зона 22, мобилният промишлен обезпрашител ID 130/22 Z22 е подходящ за тежки промишлени приложения. Мощният и енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор с висок дебит позволява освен това и продължителна непрекъсната работа. Мобилният обезпрашител с трифазен ток и мощност 2,2 kW разполага с филтърна система от клас M, вградена механична система за разтърсване на филтъра и 170-литров контейнер. Благодарение на подвижната платформа той може да се изпразва лесно и ергономично, без да се сваля задвижващата глава. PE-торба с вграден затварящ механизъм и маркуч за изравняване на налягането на обезпрашителя гарантира изпразване с малко прах и безопасно изхвърляне на засмукания материал. Ако уредът се използва с диаметър 120, той е сертифициран съгласно сертификат H3 на DGUV за дървен прах. Това гарантира остатъчно съдържание на прах от максимум 0,1 mg/m³ във въздуха на изхода и по този начин осигурява висока степен на защита на здравето.