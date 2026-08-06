ID 350/110 Afc
Среднонапорната обезпрашителна инсталация ID 350/110 Afc служи за безопасното и чисто засмукване на големи количества прах и фини стружки. Надеждното решение за професионални приложения.
Изсмукването на големи количества прах и фини стружки в промишлен мащаб е основната област на приложение на обезпрашителна инсталация със средно налягане ID 350/110 Afc. За тази цел тя разполага с джобен филтър от клас на прах M съгласно DIN EN 60335-2-69, както и със 100-литров, подвижен събирателен контейнер (DN 250) с контролен прозорец, интегрирана кръгла торба с притискащ механизъм и маркуч за изравняване на налягането (DN 25) с бърза връзка. За минимизиране на работния шум задвижващата част е напълно шумоизолирана и е оборудвана с изходящ шумозаглушаващ канал. Управляващ шкаф със степен на защита IP 54 (съгласно немските VDE разпоредби 0113) също е част от стандартния обем на доставката.
Характеристики и предимства
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на трудаФилтърна техника от клас на прах M за безопасно изсмукване на опасни видове прах.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.Изпразване без отделяне на прах с PE чувал с вграден механизъм за затваряне. Лесно сепариране на прах в PE чувал.
Устойчив, миещ се джобен филтър и електрическо почистване на филтъраНепрекъснато почистване при висока смукателна мощност без снижаване на филтриращия ефект. Заварените шефове гарантират дълъг експлоатационен живот на джобния филтър. За ефективно, удобно почистване на филтъра и постоянна смукателна мощност.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|972 / 3500
|Вакуум (мбар/кПа)
|71 / 7,1
|Обем на контейнера (л)
|100
|Номинална входяща мощност (кВт)
|11
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Площ на филтъра (м²)
|24
|Номинален диаметър на свързване
|DN 250
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|75
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Тегло без аксесоари (кг)
|754
|Тегло с опаковката (кг)
|797
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1460 x 1389 x 3093
Видео
Сфера на приложение
- За изсмукване на големи количества опасен прах (OEL≥0,1 mg/m3).
- За изсмукване на големи количества фини стружки и фин или опасен прах (OEL≥0,1 mg/m3).