ID 350/110 Afc

Среднонапорната обезпрашителна инсталация ID 350/110 Afc служи за безопасното и чисто засмукване на големи количества прах и фини стружки. Надеждното решение за професионални приложения.

Изсмукването на големи количества прах и фини стружки в промишлен мащаб е основната област на приложение на обезпрашителна инсталация със средно налягане ID 350/110 Afc. За тази цел тя разполага с джобен филтър от клас на прах M съгласно DIN EN 60335-2-69, както и със 100-литров, подвижен събирателен контейнер (DN 250) с контролен прозорец, интегрирана кръгла торба с притискащ механизъм и маркуч за изравняване на налягането (DN 25) с бърза връзка. За минимизиране на работния шум задвижващата част е напълно шумоизолирана и е оборудвана с изходящ шумозаглушаващ канал. Управляващ шкаф със степен на защита IP 54 (съгласно немските VDE разпоредби 0113) също е част от стандартния обем на доставката.

Характеристики и предимства
Индустриална аспирация ID 350/110 Afc: Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
Филтърна техника от клас на прах M за безопасно изсмукване на опасни видове прах.
Индустриална аспирация ID 350/110 Afc: Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Изпразване без отделяне на прах с PE чувал с вграден механизъм за затваряне. Лесно сепариране на прах в PE чувал.
Индустриална аспирация ID 350/110 Afc: Устойчив, миещ се джобен филтър и електрическо почистване на филтъра
Устойчив, миещ се джобен филтър и електрическо почистване на филтъра
Непрекъснато почистване при висока смукателна мощност без снижаване на филтриращия ефект. Заварените шефове гарантират дълъг експлоатационен живот на джобния филтър. За ефективно, удобно почистване на филтъра и постоянна смукателна мощност.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 972 / 3500
Вакуум (мбар/кПа) 71 / 7,1
Обем на контейнера (л) 100
Номинална входяща мощност (кВт) 11
Тип вакуумиране Електрическо
Площ на филтъра (м²) 24
Номинален диаметър на свързване DN 250
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 75
Клас на прах на основния филтър M
Тегло без аксесоари (кг) 754
Тегло с опаковката (кг) 797
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1460 x 1389 x 3093
Индустриална аспирация ID 350/110 Afc
Индустриална аспирация ID 350/110 Afc

Видео

Сфера на приложение
  • За изсмукване на големи количества опасен прах (OEL≥0,1 mg/m3).
  • За изсмукване на големи количества фини стружки и фин или опасен прах (OEL≥0,1 mg/m3).
Аксесоари