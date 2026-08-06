Изсмукването на големи количества прах и фини стружки в промишлен мащаб е основната област на приложение на обезпрашителна инсталация със средно налягане ID 350/110 Afc. За тази цел тя разполага с джобен филтър от клас на прах M съгласно DIN EN 60335-2-69, както и със 100-литров, подвижен събирателен контейнер (DN 250) с контролен прозорец, интегрирана кръгла торба с притискащ механизъм и маркуч за изравняване на налягането (DN 25) с бърза връзка. За минимизиране на работния шум задвижващата част е напълно шумоизолирана и е оборудвана с изходящ шумозаглушаващ канал. Управляващ шкаф със степен на защита IP 54 (съгласно немските VDE разпоредби 0113) също е част от стандартния обем на доставката.