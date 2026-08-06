Обезпрашителната инсталация ID 130/22 с рамо разполага с мощен и енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор с високи обемни дебити, който е проектиран и за трисменен непрекъснат режим на работа. Трифазно задвижваната и мобилна инсталация с входяща мощност от 2,2 kW и филтърна система от клас на прах M е предназначена за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (AGW > 0,1 mg/m3 ). Благодарение на своята здрава и лесна за обслужване конструкция, тя отговаря на основните изисквания за тежки, индустриални приложения. Самоносещото смукателно рамо с външни стави, поддържано от газови пружини, разширява работния радиус с обща дължина от 3 метра. Ефективно почистване на дълготрайния и компактен филтър се осъществява чрез ръчен разтръскващ механизъм. Големият 170-литров контейнер може да бъде изпразнен лесно и ергономично, без да се налага сваляне на задвижващата глава, и благодарение на шасито за отстраняване на контейнера. Полиетиленов плик (PE-сак) с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането на устройството гарантира безпрашно и безопасно изхвърляне на засмукания материал.