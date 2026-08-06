IVR ID 130/22 с ръкав
Мобилна, трифазна обезпрашителна инсталация ID 130/22 с рамо за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (AGW > 0,1 mg/m 3 ). Здрава, лесна за обслужване конструкция
Обезпрашителната инсталация ID 130/22 с рамо разполага с мощен и енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор с високи обемни дебити, който е проектиран и за трисменен непрекъснат режим на работа. Трифазно задвижваната и мобилна инсталация с входяща мощност от 2,2 kW и филтърна система от клас на прах M е предназначена за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (AGW > 0,1 mg/m3 ). Благодарение на своята здрава и лесна за обслужване конструкция, тя отговаря на основните изисквания за тежки, индустриални приложения. Самоносещото смукателно рамо с външни стави, поддържано от газови пружини, разширява работния радиус с обща дължина от 3 метра. Ефективно почистване на дълготрайния и компактен филтър се осъществява чрез ръчен разтръскващ механизъм. Големият 170-литров контейнер може да бъде изпразнен лесно и ергономично, без да се налага сваляне на задвижващата глава, и благодарение на шасито за отстраняване на контейнера. Полиетиленов плик (PE-сак) с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането на устройството гарантира безпрашно и безопасно изхвърляне на засмукания материал.
Характеристики и предимства
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на трудаФилтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Безпрашна система за изсипване на опасни материалиИзпразване без отделяне на прах с PE чувал с вграден механизъм за затваряне. Лесно сепариране на прах в PE чувал.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|370 / 1329
|Вакуум (мбар/кПа)
|33 / 3,3
|Обем на контейнера (л)
|170
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,2
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Площ на филтъра (м²)
|9
|Номинален диаметър на свързване
|DN 140
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|75
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Тегло без аксесоари (кг)
|182
|Тегло с опаковката (кг)
|182,559
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 780 x 1580
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Сфера на приложение
- За изсмукване на големи количества опасен прах (OEL≥0,1 mg/m3).
- За изсмукване на големи количества фини стружки и прах