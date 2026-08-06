IVR ID 130/22 с ръкав

Мобилна, трифазна обезпрашителна инсталация ID 130/22 с рамо за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (AGW > 0,1 mg/m 3 ). Здрава, лесна за обслужване конструкция

Обезпрашителната инсталация ID 130/22 с рамо разполага с мощен и енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор с високи обемни дебити, който е проектиран и за трисменен непрекъснат режим на работа. Трифазно задвижваната и мобилна инсталация с входяща мощност от 2,2 kW и филтърна система от клас на прах M е предназначена за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (AGW > 0,1 mg/m3 ). Благодарение на своята здрава и лесна за обслужване конструкция, тя отговаря на основните изисквания за тежки, индустриални приложения. Самоносещото смукателно рамо с външни стави, поддържано от газови пружини, разширява работния радиус с обща дължина от 3 метра. Ефективно почистване на дълготрайния и компактен филтър се осъществява чрез ръчен разтръскващ механизъм. Големият 170-литров контейнер може да бъде изпразнен лесно и ергономично, без да се налага сваляне на задвижващата глава, и благодарение на шасито за отстраняване на контейнера. Полиетиленов плик (PE-сак) с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането на устройството гарантира безпрашно и безопасно изхвърляне на засмукания материал.

Характеристики и предимства
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 с ръкав: Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
Филтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 с ръкав: Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 с ръкав: Безпрашна система за изсипване на опасни материали
Безпрашна система за изсипване на опасни материали
Изпразване без отделяне на прах с PE чувал с вграден механизъм за затваряне. Лесно сепариране на прах в PE чувал.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 370 / 1329
Вакуум (мбар/кПа) 33 / 3,3
Обем на контейнера (л) 170
Номинална входяща мощност (кВт) 2,2
Тип вакуумиране Електрическо
Площ на филтъра (м²) 9
Номинален диаметър на свързване DN 140
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 75
Клас на прах на основния филтър M
Тегло без аксесоари (кг) 182
Тегло с опаковката (кг) 182,559
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 780 x 1580
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 с ръкав
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 с ръкав

Видео

Сфера на приложение
  • За изсмукване на големи количества опасен прах (OEL≥0,1 mg/m3).
  • За изсмукване на големи количества фини стружки и прах
Аксесоари