Kärcher обръща огромно внимание на комуналната техника. Ето защо ние инвестирахме ноу-хау и знания, както и богатия си опит, в разработването на вакуумната метачна машина MC 250. С привлекателен дизайн машината МС250 предлага ненадмината ефективност на почистването при низки обороти на двигателя, има голям контейнер за отпадък с обем от 2,5 м³ , висока транспортна скорост от 60 км/ч и максимален комфорт при шофиране благодарение на хидро-пневматичното окачване на шасито и на всяко колело. Като опция голямата кабина е климатизирана, има удобни седалки и ергономичната концепция за управление чрез ясно подреден мултифункционален дисплей в обсега на кормилото, осигурява приятна работна среда и голямо удобство за потребителя. Нашият MC 250 метачка иманезависимо задвижване на всички колела за отлична маневреност и ефективна система на циркулация на водата с отделен резервоар за мръсна вода. Машината е подходяща за градове и общини от всякаква големина, много е лесна за поддръжка и впечатлява с много ниски нива на емисиите отработени газове и твърди частици.