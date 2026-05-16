MC 250 EURO 6

Най-доброто от всичко: Нашата екологична вакуумна метачна машина MC 250 впечатлява с превъзходно метене и максимален комфорт при работа и шофиране във всички градски зони.

Kärcher обръща огромно внимание на комуналната техника. Ето защо ние инвестирахме ноу-хау и знания, както и богатия си опит, в разработването на вакуумната метачна машина MC 250. С привлекателен дизайн машината МС250 предлага ненадмината ефективност на почистването при низки обороти на двигателя, има голям контейнер за отпадък с обем от 2,5 м³ , висока транспортна скорост от 60 км/ч и максимален комфорт при шофиране благодарение на хидро-пневматичното окачване на шасито и на всяко колело. Като опция голямата кабина е климатизирана, има удобни седалки и ергономичната концепция за управление чрез ясно подреден мултифункционален дисплей в обсега на кормилото, осигурява приятна работна среда и голямо удобство за потребителя. Нашият MC 250 метачка иманезависимо задвижване на всички колела за отлична маневреност и ефективна система на циркулация на водата с отделен резервоар за мръсна вода. Машината е подходяща за градове и общини от всякаква големина, много е лесна за поддръжка и впечатлява с много ниски нива на емисиите отработени газове и твърди частици.

Характеристики и предимства
Просторна двуместна комфортна кабина с оптимален изглед на работната среда
С луксозни комфортни седалки за работа без умора. Възможност за влизане и излизане от двете страни с големи плъзгащи се прозорци във вратите. Еко бутон за стартиране на метенето.
Безопасно шаси с максимален комфорт
Кратко време за транспорт благодарение на максимална скорост от 60 км/ч. Хидро-пневматично окачване за повишен комфорт при шофиране. Удобно задвижване на всички колела за максимална маневреност.
Най-големият контейнер за отпадъци в своя клас
Контейнер за отпадъци с оптимизация на потока от неръждаема стомана с обем над 2 m³. Позволява дълги работни цикли Стандартна система за рециклиране на вода с отделен резервоар за вода
Лесен за поддръжка дизайн
  • Всички компоненти, важни за почистването и поддръжката, са лесно достъпни.
  • Със сервизни капаци отстрани и въртящ се резервоар за прясна вода.
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Дизел
Хидравлично задвижване Задвижване на две колела
Производител на двигателя VM
Номинална мощност на двигателя (кВт) 75
Работен обем (см³) 2970
Цилиндър 4
Обем на резервоара за гориво (л) 70
Стандарт за изгорели газове Euro 6e
Скорост на движение (км/ч) 60
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 2625
Работна ширина с 3 странични четки (мм) 2710
Контейнер за отпадъци (л) 2500
Water tank ( /л) 120 / 400
Резервоар за чиста вода (л) 200
Резервоар за чиста вода (опция) ( ) 390
Междуосие (мм) 1980
Допустимо общо тегло (кг) 6000
Размери (Д х Ш х В) (мм) 4491 x 1300 x 1999

Оборудване

  • Филтър за твърди частици
  • Комфортна седалка
  • Отопление и климатик
  • Отопление
  • Радио
  • Сигнално осветление
  • Възможност за целогодишна употреба.
Сфера на приложение
  • За пътно почистване, измиване, както и за леко зимно почистване и транспортни задачи
Аксесоари