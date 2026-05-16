MC 250 EURO 6
Най-доброто от всичко: Нашата екологична вакуумна метачна машина MC 250 впечатлява с превъзходно метене и максимален комфорт при работа и шофиране във всички градски зони.
Kärcher обръща огромно внимание на комуналната техника. Ето защо ние инвестирахме ноу-хау и знания, както и богатия си опит, в разработването на вакуумната метачна машина MC 250. С привлекателен дизайн машината МС250 предлага ненадмината ефективност на почистването при низки обороти на двигателя, има голям контейнер за отпадък с обем от 2,5 м³ , висока транспортна скорост от 60 км/ч и максимален комфорт при шофиране благодарение на хидро-пневматичното окачване на шасито и на всяко колело. Като опция голямата кабина е климатизирана, има удобни седалки и ергономичната концепция за управление чрез ясно подреден мултифункционален дисплей в обсега на кормилото, осигурява приятна работна среда и голямо удобство за потребителя. Нашият MC 250 метачка иманезависимо задвижване на всички колела за отлична маневреност и ефективна система на циркулация на водата с отделен резервоар за мръсна вода. Машината е подходяща за градове и общини от всякаква големина, много е лесна за поддръжка и впечатлява с много ниски нива на емисиите отработени газове и твърди частици.
Характеристики и предимства
Просторна двуместна комфортна кабина с оптимален изглед на работната средаС луксозни комфортни седалки за работа без умора. Възможност за влизане и излизане от двете страни с големи плъзгащи се прозорци във вратите. Еко бутон за стартиране на метенето.
Безопасно шаси с максимален комфортКратко време за транспорт благодарение на максимална скорост от 60 км/ч. Хидро-пневматично окачване за повишен комфорт при шофиране. Удобно задвижване на всички колела за максимална маневреност.
Най-големият контейнер за отпадъци в своя класКонтейнер за отпадъци с оптимизация на потока от неръждаема стомана с обем над 2 m³. Позволява дълги работни цикли Стандартна система за рециклиране на вода с отделен резервоар за вода
Лесен за поддръжка дизайн
- Всички компоненти, важни за почистването и поддръжката, са лесно достъпни.
- Със сервизни капаци отстрани и въртящ се резервоар за прясна вода.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Дизел
|Хидравлично задвижване
|Задвижване на две колела
|Производител на двигателя
|VM
|Номинална мощност на двигателя (кВт)
|75
|Работен обем (см³)
|2970
|Цилиндър
|4
|Обем на резервоара за гориво (л)
|70
|Стандарт за изгорели газове
|Euro 6e
|Скорост на движение (км/ч)
|60
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|2625
|Работна ширина с 3 странични четки (мм)
|2710
|Контейнер за отпадъци (л)
|2500
|Water tank ( /л)
|120 / 400
|Резервоар за чиста вода (л)
|200
|Резервоар за чиста вода (опция) ( )
|390
|Междуосие (мм)
|1980
|Допустимо общо тегло (кг)
|6000
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|4491 x 1300 x 1999
Оборудване
- Филтър за твърди частици
- Комфортна седалка
- Отопление и климатик
- Отопление
- Радио
- Сигнално осветление
- Възможност за целогодишна употреба.
Сфера на приложение
- За пътно почистване, измиване, както и за леко зимно почистване и транспортни задачи