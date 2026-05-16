Започвайки от MC 80 техтнологията на много големите машини сега вече се използва в компактния клас на метачните машини. Например 800-литровият контейнер за изметен материал със система за циркулация на водата се основава на компютърното моделиране CFD, системата с две четки има самостоятелно управление на четките с индивидуално повдигане, правият смукателен канал ефективно предотвратява запушванията и смукателният отвор е разположен в контура на колелото там, където той е защитен от удари. Отличното стандартно оборудване може да бъде допълнено с различни комплекти за закрепване, като трета странична четка, четка за почистване на плевели, преходен маркуч или водострука. От гледна точка на комфорта на работа, MC 80 постига добри резултати с най-голямата кабина в своя клас, перфектна цялостна гледка и прозрачно и ергономично разположение на елементите за управление. Включени са и практични детайли, като заключващо се отделение за съхранение на вещи и документи, държач за бутилка и USB порт за зареждане.