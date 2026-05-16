MC 80

Метачната машина MC 80 от компактния клас впечатлява със своята екологичност, с най-голямата кабина в своя клас с 1,45 m³ обем и с интуитивната си концепция за работа.

Започвайки от MC 80 техтнологията на много големите машини сега вече се използва в компактния клас на метачните машини. Например 800-литровият контейнер за изметен материал със система за циркулация на водата се основава на компютърното моделиране CFD, системата с две четки има самостоятелно управление на четките с индивидуално повдигане, правият смукателен канал ефективно предотвратява запушванията и смукателният отвор е разположен в контура на колелото там, където той е защитен от удари. Отличното стандартно оборудване може да бъде допълнено с различни комплекти за закрепване, като трета странична четка, четка за почистване на плевели, преходен маркуч или водострука. От гледна точка на комфорта на работа, MC 80 постига добри резултати с най-голямата кабина в своя клас, перфектна цялостна гледка и прозрачно и ергономично разположение на елементите за управление. Включени са и практични детайли, като заключващо се отделение за съхранение на вещи и документи, държач за бутилка и USB порт за зареждане.

Характеристики и предимства
Интуитивна оперативна концепция от 3,5-тонния клас
Подлакътник с ергономично интегриран оперативен панел за интуитивно управление. Бърз старт с натискане на бутон. Възможно е индивидуално управление на всички функции. Индивидуалното управление и повдигането на четката увеличават прецизността на метене.
Максимален комфорт на работа
Най-голямата кабина в своя клас с панорамна гледка от 360 °, ергономична и прозрачна. Прозорци от двете страни, заключващо се отделение за съхранение на вещи, USB порт за зареждане, държач за бутилка. Влизане и излизане от двете страни за максимална гъвкавост при работа.
Най-високият стандарт на метене
Лесна за сглобяване система от две четки с индивидуално управление и повдигане. 800 литров контейнер за изметен материал със система за циркулация на вода и 185 литров резервоар за прясна вода. Предлагат се допълнителни комплекти за закрепване, като тррета странична четка или четка за почистване от плевели.
Икономично и екологично шофиране
  • Стойности на емисиите под изискваните съгласно EU нормата STAGE V благодарение на инжекционната система на запалване на двигателя и наличието на филтър за твърди частици.
  • За приложения в градски зелени зони.
  • По-ниският разход на гориво предпазва околната среда и понижава оперативните разходи.
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Дизел
Хидравлично задвижване Задвижване на всички колела
Производител на двигателя Yanmar
Номинална мощност на двигателя (кВт) 26
Работен обем (см³) 1650
Цилиндър 3
Обем на резервоара за гориво (л) 41
Стандарт за изгорели газове STAGE V
Скорост на движение (км/ч) 25
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1630
Работна ширина с 3 странични четки (мм) 2175
Контейнер за отпадъци (л) 1000
Water tank (л) 150
Резервоар за чиста вода (л) 185
Междуосие (мм) 1500
Допустимо общо тегло (кг) 2500
Размери (Д х Ш х В) (мм) 3200 x 1070 x 1985

Оборудване

  • Филтър за твърди частици
  • Маркуч за засмукване на листа
  • Дисплей за температура
  • Брояч на работни часове за метачната система
  • Комфортна седалка
  • Отопление и климатик
  • Отопление
  • Засмукване
  • Регулиращи се обороти на страничната четка
  • Задвижване напред
  • Задвижване назад
  • Клапа за едри замърсявания
  • Хидравлично високо разтоварване
  • Панорамна кабина със защитно стъкло, 2 огледала за задно виждане
  • Радио
  • Сигнално осветление
  • Улавяне на праха от страничната четка и канала за изсмукване чрез системата за пръскане на вода
  • Врати ляво/дясно
  • Работа на открито
Комунална метачна машина MC 80
Сфера на приложение
  • Идеален за почистване на пътища и мокро почистване. Подходящ и за транспортни задачи
Аксесоари