MC 80
Метачната машина MC 80 от компактния клас впечатлява със своята екологичност, с най-голямата кабина в своя клас с 1,45 m³ обем и с интуитивната си концепция за работа.
Започвайки от MC 80 техтнологията на много големите машини сега вече се използва в компактния клас на метачните машини. Например 800-литровият контейнер за изметен материал със система за циркулация на водата се основава на компютърното моделиране CFD, системата с две четки има самостоятелно управление на четките с индивидуално повдигане, правият смукателен канал ефективно предотвратява запушванията и смукателният отвор е разположен в контура на колелото там, където той е защитен от удари. Отличното стандартно оборудване може да бъде допълнено с различни комплекти за закрепване, като трета странична четка, четка за почистване на плевели, преходен маркуч или водострука. От гледна точка на комфорта на работа, MC 80 постига добри резултати с най-голямата кабина в своя клас, перфектна цялостна гледка и прозрачно и ергономично разположение на елементите за управление. Включени са и практични детайли, като заключващо се отделение за съхранение на вещи и документи, държач за бутилка и USB порт за зареждане.
Характеристики и предимства
Интуитивна оперативна концепция от 3,5-тонния класПодлакътник с ергономично интегриран оперативен панел за интуитивно управление. Бърз старт с натискане на бутон. Възможно е индивидуално управление на всички функции. Индивидуалното управление и повдигането на четката увеличават прецизността на метене.
Максимален комфорт на работаНай-голямата кабина в своя клас с панорамна гледка от 360 °, ергономична и прозрачна. Прозорци от двете страни, заключващо се отделение за съхранение на вещи, USB порт за зареждане, държач за бутилка. Влизане и излизане от двете страни за максимална гъвкавост при работа.
Най-високият стандарт на метенеЛесна за сглобяване система от две четки с индивидуално управление и повдигане. 800 литров контейнер за изметен материал със система за циркулация на вода и 185 литров резервоар за прясна вода. Предлагат се допълнителни комплекти за закрепване, като тррета странична четка или четка за почистване от плевели.
Икономично и екологично шофиране
- Стойности на емисиите под изискваните съгласно EU нормата STAGE V благодарение на инжекционната система на запалване на двигателя и наличието на филтър за твърди частици.
- За приложения в градски зелени зони.
- По-ниският разход на гориво предпазва околната среда и понижава оперативните разходи.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Дизел
|Хидравлично задвижване
|Задвижване на всички колела
|Производител на двигателя
|Yanmar
|Номинална мощност на двигателя (кВт)
|26
|Работен обем (см³)
|1650
|Цилиндър
|3
|Обем на резервоара за гориво (л)
|41
|Стандарт за изгорели газове
|STAGE V
|Скорост на движение (км/ч)
|25
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1630
|Работна ширина с 3 странични четки (мм)
|2175
|Контейнер за отпадъци (л)
|1000
|Water tank (л)
|150
|Резервоар за чиста вода (л)
|185
|Междуосие (мм)
|1500
|Допустимо общо тегло (кг)
|2500
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|3200 x 1070 x 1985
Оборудване
- Филтър за твърди частици
- Маркуч за засмукване на листа
- Дисплей за температура
- Брояч на работни часове за метачната система
- Комфортна седалка
- Отопление и климатик
- Отопление
- Засмукване
- Регулиращи се обороти на страничната четка
- Задвижване напред
- Задвижване назад
- Клапа за едри замърсявания
- Хидравлично високо разтоварване
- Панорамна кабина със защитно стъкло, 2 огледала за задно виждане
- Радио
- Сигнално осветление
- Улавяне на праха от страничната четка и канала за изсмукване чрез системата за пръскане на вода
- Врати ляво/дясно
- Работа на открито
Сфера на приложение
- Идеален за почистване на пътища и мокро почистване. Подходящ и за транспортни задачи