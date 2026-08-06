MIC 42
Многофункционална машина за прикачно оборудване модел MIC 42 със системата си за бърза смяна на принадлежностите, с комфортна кабина с пълна видимост, с интуитивно разбираема концепция за управление и с двигател, който превишава минималните изисквания за стойност на отработени газове STAGE V.
Съвременната дизелова технология, със система за директно впръскване на гориво, common rail и филтъра за твърди частици, използвани за двигателя с мощност 42 к.с. за нашата многофункционална машина за прикачно оборудване MIC 42, понижават стойностите на емисиите на отработените газове далеч под граничните стойности на STAGE V. Следователно машината е подходяща не само за приложения в градските екологични зони, но има високи показатели за висока ефективност. За това способстват висококачествените компоненти, позволяващи дълги интервали за поддръжка от 500 или 1000 часа. Достъпът до всички места, свързани с техническото обслужване, без необходимост от инструменти се явява също част от добре измислената цялостна концепция, заедно с многобройните варианти за интегриране на прикаченото оборудване. Например, предните уреди са монтирани чрез стандартен свързващ триъгълник KAT 0, докато прикачните уреди могат да се сменят с помощта на хидравлично накланяща се рама с минимално усилие благодарение на системата за бърза смяна. Допълнителната система за мултикуплер гарантира бързото свързване на хидравликата без течове. Операторът работи в голяма кабина с удобно и точно обозначени прибори за управление и много други полезни детайли, като заключващо се отделение за съхранение на вещи и документи.
Характеристики и предимства
Икономично и екологично шофиранеДиректното впръскване Common Rail и дизеловият филтър за твърди частици понижават стойностите на емисиите под нормите на STAGE V За приложения в градски зелени зони. По-ниският разход на гориво предпазва околната среда и понижава оперативните разходи.
Интегрирана система за бърза смянаМонтаж на предните уреди чрез стандартен съединителен триъгълник KAT Municipal. Смяна на приспособления отзад със система за бърза смяна с хидравлична накланяща се рамка. Допълнителна опционална система с няколко връзки за бързо и безкапково свързване на хидравликата.
Максимален комфорт на работаНай-голямата кабина в своя клас (1.45 m³ въздушен обем), 360 ° панорамен изглед, ергономична и разбираемо подредена. Прозорци от двете страни, заключващо се отделение за съхранение, USB порт за зареждане, държач за бутилки.
Изключително лесен за поддръжка
- Висококачествените компоненти позволяват много дълги интервали на поддръжка от 500 часа.
- Възможност за достъп до всички компоненти за поддръжка на машината без необходимост от инструменти.
- Охладителят може да бъде поставен в позиция за лесно почистване.
Спецификации
Технически данни
|Задвижване
|Дизел
|Хидравлично задвижване
|Задвижване на всички колела
|Производител на двигателя
|Yanmar
|Номинална мощност на двигателя (кВт)
|32
|Работен обем (см³)
|1568
|Цилиндър
|3
|Стандарт за изгорели газове
|STAGE V
|Резервоар за гориво (л)
|41
|Скорост на движение (км/ч)
|25
|Работна скорост (км/ч)
|25
|Междуосие (мм)
|1500
|Допустимо общо тегло (кг)
|2500
|Тегло без аксесоари (кг)
|1400
|Тегло с опаковката (кг)
|1400
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|3200 x 1400 x 2230
Оборудване
- Филтър за твърди частици
- Климатик
- Отопление
- Сигнално осветление
- Възможност за целогодишна употреба.
Видео