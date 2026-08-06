MIC 42

Многофункционална машина за прикачно оборудване модел MIC 42 със системата си за бърза смяна на принадлежностите, с комфортна кабина с пълна видимост, с интуитивно разбираема концепция за управление и с двигател, който превишава минималните изисквания за стойност на отработени газове STAGE V.

Съвременната дизелова технология, със система за директно впръскване на гориво, common rail и филтъра за твърди частици, използвани за двигателя с мощност 42 к.с. за нашата многофункционална машина за прикачно оборудване MIC 42, понижават стойностите на емисиите на отработените газове далеч под граничните стойности на STAGE V. Следователно машината е подходяща не само за приложения в градските екологични зони, но има високи показатели за висока ефективност. За това способстват висококачествените компоненти, позволяващи дълги интервали за поддръжка от 500 или 1000 часа. Достъпът до всички места, свързани с техническото обслужване, без необходимост от инструменти се явява също част от добре измислената цялостна концепция, заедно с многобройните варианти за интегриране на прикаченото оборудване. Например, предните уреди са монтирани чрез стандартен свързващ триъгълник KAT 0, докато прикачните уреди могат да се сменят с помощта на хидравлично накланяща се рама с минимално усилие благодарение на системата за бърза смяна. Допълнителната система за мултикуплер гарантира бързото свързване на хидравликата без течове. Операторът работи в голяма кабина с удобно и точно обозначени прибори за управление и много други полезни детайли, като заключващо се отделение за съхранение на вещи и документи.

Характеристики и предимства
Многофункционална комунална машина MIC 42: Икономично и екологично шофиране
Икономично и екологично шофиране
Директното впръскване Common Rail и дизеловият филтър за твърди частици понижават стойностите на емисиите под нормите на STAGE V За приложения в градски зелени зони. По-ниският разход на гориво предпазва околната среда и понижава оперативните разходи.
Многофункционална комунална машина MIC 42: Интегрирана система за бърза смяна
Интегрирана система за бърза смяна
Монтаж на предните уреди чрез стандартен съединителен триъгълник KAT Municipal. Смяна на приспособления отзад със система за бърза смяна с хидравлична накланяща се рамка. Допълнителна опционална система с няколко връзки за бързо и безкапково свързване на хидравликата.
Многофункционална комунална машина MIC 42: Максимален комфорт на работа
Максимален комфорт на работа
Най-голямата кабина в своя клас (1.45 m³ въздушен обем), 360 ° панорамен изглед, ергономична и разбираемо подредена. Прозорци от двете страни, заключващо се отделение за съхранение, USB порт за зареждане, държач за бутилки.
Изключително лесен за поддръжка
  • Висококачествените компоненти позволяват много дълги интервали на поддръжка от 500 часа.
  • Възможност за достъп до всички компоненти за поддръжка на машината без необходимост от инструменти.
  • Охладителят може да бъде поставен в позиция за лесно почистване.
Спецификации

Технически данни

Задвижване Дизел
Хидравлично задвижване Задвижване на всички колела
Производител на двигателя Yanmar
Номинална мощност на двигателя (кВт) 32
Работен обем (см³) 1568
Цилиндър 3
Стандарт за изгорели газове STAGE V
Резервоар за гориво (л) 41
Скорост на движение (км/ч) 25
Работна скорост (км/ч) 25
Междуосие (мм) 1500
Допустимо общо тегло (кг) 2500
Тегло без аксесоари (кг) 1400
Тегло с опаковката (кг) 1400
Размери (Д × Ш × В) (мм) 3200 x 1400 x 2230

Оборудване

  • Филтър за твърди частици
  • Климатик
  • Отопление
  • Сигнално осветление
  • Възможност за целогодишна употреба.
Многофункционална комунална машина MIC 42
Многофункционална комунална машина MIC 42
Многофункционална комунална машина MIC 42
Многофункционална комунална машина MIC 42

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