Съвременната дизелова технология, със система за директно впръскване на гориво, common rail и филтъра за твърди частици, използвани за двигателя с мощност 42 к.с. за нашата многофункционална машина за прикачно оборудване MIC 42, понижават стойностите на емисиите на отработените газове далеч под граничните стойности на STAGE V. Следователно машината е подходяща не само за приложения в градските екологични зони, но има високи показатели за висока ефективност. За това способстват висококачествените компоненти, позволяващи дълги интервали за поддръжка от 500 или 1000 часа. Достъпът до всички места, свързани с техническото обслужване, без необходимост от инструменти се явява също част от добре измислената цялостна концепция, заедно с многобройните варианти за интегриране на прикаченото оборудване. Например, предните уреди са монтирани чрез стандартен свързващ триъгълник KAT 0, докато прикачните уреди могат да се сменят с помощта на хидравлично накланяща се рама с минимално усилие благодарение на системата за бърза смяна. Допълнителната система за мултикуплер гарантира бързото свързване на хидравликата без течове. Операторът работи в голяма кабина с удобно и точно обозначени прибори за управление и много други полезни детайли, като заключващо се отделение за съхранение на вещи и документи.