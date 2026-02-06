NT 75/1 Me Ec H Z22
Сертифицирана в съответствие с Директива ATEX 2014/34/ЕС, обезопасена смукачка NT 75/1 Me Ec H Z22 за прах клас H е подходяща за използване в потенциално експлозивни зони (зона 22).
Обезопасената смукачка NT 75/1 Me Ec H Z22 е сертифицирана в съответствие със задължителната за ЕС Директива ATEX 2014/34/ЕС от независимия и известен институт за изпитване IBExU за отстраняване на възпламеними и други прахове от клас H във взривоопасни зони от зона 22. Мощният безчетков EC мотор гарантира експлоатационен живот от 5000 часа. Взривозащитената смукачка за мокро и сухо почистване има напълно заземена конструкция, а съответните електропроводими аксесоари предотвратяват електростатичния разряд. Благодарение на 75-литровия контейнер, изработен от неръждаема стомана, и здравото шаси с регулируема дръжка за бутане, големи количества прах, груби замърсявания или течности могат лесно да бъдат отстранени от опасната зона. Комплектът от обезопасяващи филтри гарантира безопасното изхвърляне на вакуумирания материал. Включено в обхвата на доставката на NT 75/1 Me Ec H Z22: Предпазен плосък нагънат филтър за прах клас H, който е особено устойчив и дълготраен благодарение на специалното си PTFE покритие и на всичкото отгоре гарантира капацитет на задържане на прах от 99,995%.
Характеристики и предимства
Сертифицирана за зона 22 съгласно Директива ATEX 2014/34/ЕС (изпитвателна институция IBExU)Най-високо ниво на безопасност за потребителя в потенциално експлозивни зони от зона 22. Подходящ за отстраняване на опасни видове прах, класифицирани в клас H.
Безчетков електромоторВисока износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот (5000 часа).
Система за антистатичностНепрекъсната антистатична система с електропроводими аксесоари.
Безопасен плосък нагънат филтър
- Гарантирано ниво на задържане на прах 99,995%.
- Особено устойчив и издръжлив благодарение на PTFE покритието.
- Одобрен за вакуумиране на опасни видове прах, класифицирани в клас H.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|61
|Вакуум (мбар/кПа)
|220 / 22
|Обем на контейнера (л)
|75
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1000
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|10
|Материал на кабела
|Гума
|Ниво на шум (дБ(А))
|76
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|25,1
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|31,859
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|695 x 540 x 1012
Обхват на доставката
- Безопасна филтърна торба: 1 бр.
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Коляно: Електропроводимо
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Контейнер от неръждаема стомана
- Плосък нагънат филтър: Стъклени влакна
- Ръкохватка
Оборудване
- Система за антистатичност
- Клас на защита: I
- Управляващо колело със стопер
- Прахов клас: H
- Материал на контейнера: Неръждаема стомана
Сфера на приложение
- Обезопасена смукачка за използване в потенциално експлозивни зони от зона 22
- Обезопасена смукачка за прах клас H за безопасно отстраняване на прахове, вредни за здравето и/или канцерогенни