Сертифицирана в съответствие с Директива ATEX 2014/34/ЕС, обезопасена смукачка NT 75/1 Me Ec H Z22 за прах клас H е подходяща за използване в потенциално експлозивни зони (зона 22).

Обезопасената смукачка NT 75/1 Me Ec H Z22 е сертифицирана в съответствие със задължителната за ЕС Директива ATEX 2014/34/ЕС от независимия и известен институт за изпитване IBExU за отстраняване на възпламеними и други прахове от клас H във взривоопасни зони от зона 22. Мощният безчетков EC мотор гарантира експлоатационен живот от 5000 часа. Взривозащитената смукачка за мокро и сухо почистване има напълно заземена конструкция, а съответните електропроводими аксесоари предотвратяват електростатичния разряд. Благодарение на 75-литровия контейнер, изработен от неръждаема стомана, и здравото шаси с регулируема дръжка за бутане, големи количества прах, груби замърсявания или течности могат лесно да бъдат отстранени от опасната зона. Комплектът от обезопасяващи филтри гарантира безопасното изхвърляне на вакуумирания материал. Включено в обхвата на доставката на NT 75/1 Me Ec H Z22: Предпазен плосък нагънат филтър за прах клас H, който е особено устойчив и дълготраен благодарение на специалното си PTFE покритие и на всичкото отгоре гарантира капацитет на задържане на прах от 99,995%.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 75/1 Me Ec H Z22: Сертифицирана за зона 22 съгласно Директива ATEX 2014/34/ЕС (изпитвателна институция IBExU)
Най-високо ниво на безопасност за потребителя в потенциално експлозивни зони от зона 22. Подходящ за отстраняване на опасни видове прах, класифицирани в клас H.
Сухо/мокро смукачка NT 75/1 Me Ec H Z22: Безчетков електромотор
Висока износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот (5000 часа).
Сухо/мокро смукачка NT 75/1 Me Ec H Z22: Система за антистатичност
Непрекъсната антистатична система с електропроводими аксесоари.
Безопасен плосък нагънат филтър
  • Гарантирано ниво на задържане на прах 99,995%.
  • Особено устойчив и издръжлив благодарение на PTFE покритието.
  • Одобрен за вакуумиране на опасни видове прах, класифицирани в клас H.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 61
Вакуум (мбар/кПа) 220 / 22
Обем на контейнера (л) 75
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1000
Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Дължина на кабела (м) 10
Материал на кабела Гума
Ниво на шум (дБ(А)) 76
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 25,1
Тегло вкл. Опаковка (кг) 31,859
Размери (Д х Ш х В) (мм) 695 x 540 x 1012

Обхват на доставката

  • Безопасна филтърна торба: 1 бр.
  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Коляно: Електропроводимо
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Контейнер от неръждаема стомана
  • Плосък нагънат филтър: Стъклени влакна
  • Ръкохватка

Оборудване

  • Система за антистатичност
  • Клас на защита: I
  • Управляващо колело със стопер
  • Прахов клас: H
  • Материал на контейнера: Неръждаема стомана
Сфера на приложение
  • Обезопасена смукачка за използване в потенциално експлозивни зони от зона 22
  • Обезопасена смукачка за прах клас H за безопасно отстраняване на прахове, вредни за здравето и/или канцерогенни
