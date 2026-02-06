Обезопасената смукачка NT 75/1 Me Ec H Z22 е сертифицирана в съответствие със задължителната за ЕС Директива ATEX 2014/34/ЕС от независимия и известен институт за изпитване IBExU за отстраняване на възпламеними и други прахове от клас H във взривоопасни зони от зона 22. Мощният безчетков EC мотор гарантира експлоатационен живот от 5000 часа. Взривозащитената смукачка за мокро и сухо почистване има напълно заземена конструкция, а съответните електропроводими аксесоари предотвратяват електростатичния разряд. Благодарение на 75-литровия контейнер, изработен от неръждаема стомана, и здравото шаси с регулируема дръжка за бутане, големи количества прах, груби замърсявания или течности могат лесно да бъдат отстранени от опасната зона. Комплектът от обезопасяващи филтри гарантира безопасното изхвърляне на вакуумирания материал. Включено в обхвата на доставката на NT 75/1 Me Ec H Z22: Предпазен плосък нагънат филтър за прах клас H, който е особено устойчив и дълготраен благодарение на специалното си PTFE покритие и на всичкото отгоре гарантира капацитет на задържане на прах от 99,995%.