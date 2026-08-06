Монтиран на удължение верижен трион MT CS 250/36 за нашия мултифункционален инструмент MT 36 Bp, захранван с батерии, реже и подрязва дървета от земята по удобен и изключително безопасен начин. Сменяемата приставка достига и до труднодостъпни клони и, благодарение на компактния си дизайн, дължина на водещата шина от 25 сантиметра и стъпка на веригата от 1/4", позволява бързи и прецизни срязове по време на поддръжка на дървото.