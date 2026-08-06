MT CS 250/36

Сменяема приставка за нашия акумулаторен многофункционален инструмент MT 36 Bp: Монтиран на удължение верижен трион MT CS 250/36 с компактен дизайн за безопасна и прецизна грижа за дървета, включително труднодостъпни места от земята.

Монтиран на удължение верижен трион MT CS 250/36 за нашия мултифункционален инструмент MT 36 Bp, захранван с батерии, реже и подрязва дървета от земята по удобен и изключително безопасен начин. Сменяемата приставка достига и до труднодостъпни клони и, благодарение на компактния си дизайн, дължина на водещата шина от 25 сантиметра и стъпка на веригата от 1/4", позволява бързи и прецизни срязове по време на поддръжка на дървото.

Характеристики и предимства
Универсален инструмент MT CS 250/36: Автоматично смазване на веригата
Автоматично смазване на веригата
Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот. Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Универсален инструмент MT CS 250/36: Верига и шина Oregon®
Верига и шина Oregon®
Най-добрите компоненти за най-добри резултати.
Универсален инструмент MT CS 250/36: Компактен дизайн
Компактен дизайн
Лек за лесна употреба. Компактен и лесен за транспортиране и съхранение.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
  • Работа без усилие за дълги периоди.
  • Защитава здравето на потребителя.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
  • Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
  • Защитава околната среда и здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
  • Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Шина (мм) 250
Скорост на веригата (м/с) 12
Дължина на веригата 1.3 mm / 0.050"
Вибрационна стойност при предната дръжка (K=1,5 m/s²) (м/с²) 3
Напрежение (В) 36
Производителност с едно зареждане на батерията (разр.) макс. 400 (6,0 Ah) / макс. 500 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 45 (6,0 Ah) / макс. 55 (7,5 Ah)
Тегло без аксесоари (кг) 1,9
Тегло с опаковката (кг) 3
Размери (Д × Ш × В) (мм) 940 x 120 x 130

Обхват на доставката

  • Защита на веригата
  • Шина
  • Верига
Сфера на приложение
  • Идеален за грижа за млади култури и дървета. Може да се използва и за овощарство за увеличаване на добивите
  • За почистване или кастрене на високи дървета и храсти
  • Идеален за безопасно отстраняване на щети от буря
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията