MT CS 250/36
Сменяема приставка за нашия акумулаторен многофункционален инструмент MT 36 Bp: Монтиран на удължение верижен трион MT CS 250/36 с компактен дизайн за безопасна и прецизна грижа за дървета, включително труднодостъпни места от земята.
Монтиран на удължение верижен трион MT CS 250/36 за нашия мултифункционален инструмент MT 36 Bp, захранван с батерии, реже и подрязва дървета от земята по удобен и изключително безопасен начин. Сменяемата приставка достига и до труднодостъпни клони и, благодарение на компактния си дизайн, дължина на водещата шина от 25 сантиметра и стъпка на веригата от 1/4", позволява бързи и прецизни срязове по време на поддръжка на дървото.
Характеристики и предимства
Автоматично смазване на веригатаМинимални усилия за поддръжка и дълъг живот. Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Верига и шина Oregon®Най-добрите компоненти за най-добри резултати.
Компактен дизайнЛек за лесна употреба. Компактен и лесен за транспортиране и съхранение.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
- Работа без усилие за дълги периоди.
- Защитава здравето на потребителя.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
- Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
- Защитава околната среда и здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
- Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Шина (мм)
|250
|Скорост на веригата (м/с)
|12
|Дължина на веригата
|1.3 mm / 0.050"
|Вибрационна стойност при предната дръжка (K=1,5 m/s²) (м/с²)
|3
|Напрежение (В)
|36
|Производителност с едно зареждане на батерията (разр.)
|макс. 400 (6,0 Ah) / макс. 500 (7,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 45 (6,0 Ah) / макс. 55 (7,5 Ah)
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,9
|Тегло с опаковката (кг)
|3
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|940 x 120 x 130
Обхват на доставката
- Защита на веригата
- Шина
- Верига
Сфера на приложение
- Идеален за грижа за млади култури и дървета. Може да се използва и за овощарство за увеличаване на добивите
- За почистване или кастрене на високи дървета и храсти
- Идеален за безопасно отстраняване на щети от буря