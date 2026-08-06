Особено високи живи плетове или зони близо до земята са предизвикателство в много отношения. Удобният храсторез MT HT 550/36 за мултифункционалния инструмент MT 36 Bp, захранван с батерии, улеснява изпълнението на тези взискателни задачи. В допълнение, сменяемата приставка може да се похвали с висококачествени остриета и лесно регулиране на ъгъла, което гарантира прецизни срезове за най-добри резултати.