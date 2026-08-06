MT HT 550/36
Сменяема приставка за нашия акумулаторен многофункционален инструмент MT 36 Bp: Удобен храсторез MT HT 550/36 за прецизни резултати при взискателни задачи при високи живи плетове или близо до земята.
Особено високи живи плетове или зони близо до земята са предизвикателство в много отношения. Удобният храсторез MT HT 550/36 за мултифункционалния инструмент MT 36 Bp, захранван с батерии, улеснява изпълнението на тези взискателни задачи. В допълнение, сменяемата приставка може да се похвали с висококачествени остриета и лесно регулиране на ъгъла, което гарантира прецизни срезове за най-добри резултати.
Характеристики и предимства
Регулиране на ъгъла на рязане
- Ъгълът на рязане може да се настрои на почти всяка позиция.
Диамантено заточено режещо острие
- Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
- Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Колектор за клонки
- Изхвърлете лесно и удобно отрязаните части.
Компактен дизайн
- Лек за лесна употреба.
- Компактен и лесен за транспортиране и съхранение.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
- Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
- Защитава околната среда и здравето на потребителя.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
- Работа без усилие за дълги периоди.
- Защитава здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
- Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Дължина на рязане (мм)
|550
|Разстояние между зъбите на ножа (мм)
|28
|Ъгъл на рязане (°)
|180
|Вибрационна стойност при предната дръжка (K=1,5 m/s²) (м/с²)
|3,8
|Напрежение (В)
|36
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 100 (6,0 Ah) / макс. 125 (7,5 Ah)
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,3
|Тегло с опаковката (кг)
|3,3
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1305 x 125 x 87
Обхват на доставката
- Защита на острието
- Колектор за клонки
Сфера на приложение
- За страничните, долните и горните части на високи живи плетове и храсти
- За подрязване на високи храсти и върхове на жив плет
- Идеален за оформяне, напр. при подрязване в пирамидална форма
- Изрязвайте и подрязвайте труднодостъпните места от жив плет и храсти