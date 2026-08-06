MT HT 550/36

Сменяема приставка за нашия акумулаторен многофункционален инструмент MT 36 Bp: Удобен храсторез MT HT 550/36 за прецизни резултати при взискателни задачи при високи живи плетове или близо до земята.

Особено високи живи плетове или зони близо до земята са предизвикателство в много отношения. Удобният храсторез MT HT 550/36 за мултифункционалния инструмент MT 36 Bp, захранван с батерии, улеснява изпълнението на тези взискателни задачи. В допълнение, сменяемата приставка може да се похвали с висококачествени остриета и лесно регулиране на ъгъла, което гарантира прецизни срезове за най-добри резултати.

Характеристики и предимства
Регулиране на ъгъла на рязане
  • Ъгълът на рязане може да се настрои на почти всяка позиция.
Диамантено заточено режещо острие
  • Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
  • Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Колектор за клонки
  • Изхвърлете лесно и удобно отрязаните части.
Компактен дизайн
  • Лек за лесна употреба.
  • Компактен и лесен за транспортиране и съхранение.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
  • Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
  • Защитава околната среда и здравето на потребителя.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
  • Работа без усилие за дълги периоди.
  • Защитава здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
  • Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Дължина на рязане (мм) 550
Разстояние между зъбите на ножа (мм) 28
Ъгъл на рязане (°) 180
Вибрационна стойност при предната дръжка (K=1,5 m/s²) (м/с²) 3,8
Напрежение (В) 36
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 100 (6,0 Ah) / макс. 125 (7,5 Ah)
Тегло без аксесоари (кг) 2,3
Тегло с опаковката (кг) 3,3
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1305 x 125 x 87

Обхват на доставката

  • Защита на острието
  • Колектор за клонки
Сфера на приложение
  • За страничните, долните и горните части на високи живи плетове и храсти
  • За подрязване на високи храсти и върхове на жив плет
  • Идеален за оформяне, напр. при подрязване в пирамидална форма
  • Изрязвайте и подрязвайте труднодостъпните места от жив плет и храсти
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията