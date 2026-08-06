B 300 R I Diesel
Комбинираната самоходна машина с дизелов двигател B 300 R I Diesel със странични четки и мощно засмукване мете и измива само с едно минаване. Подходяща е за поддръжка и дълбоко почистване на големи повърхности.
Страничната почистваща платформа, монтирана отдясно на нашата комбинирана седалкова машина B 300 RI Diesel, голямата ролкова четка и 300-литровия резервоар за вода правят тази машина подходяща за цялостно почистване на големи повърхности. Отличното засмукване се осигурява от широкия и извит смукател, докато високо ниво на изпразване на контейнер за отпадъци спомага за лесното и удобно изсипване. Страничната почистваща платформа е монтирана на пружина, за да се предотврати възможна повреда при сблъсък с предмет. Платформата увеличава работната ширина до около 1300 мм и също така позволява почистването да става плътно до стените и по ръбовете. Тази машина с дизелово задвижване спестява време за измиване и измитане, тъй като това става само с едно минаване. Тя е много здрава и е подходяща за по-тежки условия и места. За операторите е удобно високото положение на седалката, както и лесното и удобно управление на машината.
Характеристики и предимства
Подопочиства и измита в един работен процесДвойна продуктивност от човек и машина Намаляване на половината на работните часове Не е необходимо предварително измитане
Лесно изпразване на контейнера за боклукУдобен за оператора Няма директен контакт с мръсотията Изпразването на контейнера за боклук се извършва, докато сте седнал
Гъвкави странични четки/странични платформи за почистване от двете страни на машинатаРазширяване на работната ширина до 1,755 мм. Позволява почистването на площ от над 16 000 m²/h. Защитава машината и обектите
Повдигната позиция на водача
- Много добър поглед в/у подлежащата на почистване повърхност.
- Лесна работа
Масивна стоманена рамка
- Здрава машина, която е подходяща и за тежки задачи
Извити смукатели
- Много добро засмукване, дори при остри завои
Икономичен дизелов двигател.
- Дълги, непрекъснати периоди на работа.
- Независимо почистване
- Гъвкаво почистване
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Дизел
|Работна ширина, четки (мм)
|1045 - 1350
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1755
|Работна ширина, изсмукване (мм)
|1440
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|300 / 300
|Контейнер за отпадъци (л)
|180
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|16550
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|12400
|Вид батерия
|стартов акумулатор
|Батерия (В/Ач)
|12 / 80
|Способност за изкачване (%)
|12
|Обороти на четките (об/мин)
|460
|Работен натиска на четката (кг)
|25 - 150
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 12
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|92
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|2400 x 1570 x 1860
Обхват на доставката
- Ролкова четка: 2 бр.
- Смукател, огънат
Оборудване
- Мощен задвижващ механизъм
- Ръчна спирачка
- Интегрирана функция метене
- Функция метене
- Система с два резервоара
Видео
Сфера на приложение
- Паркинги в големи универсални магазини
- Също за приложения в открити халета, външни складове, товарни площадки и на строителни обекти
- За промишлеността (леярни, циментови заводи), логистика и складове, паркинги и многоетажни паркинги, строителна индустрия, летища и пристанища
- Магазини
- Също така идеално подходяща за логистични операции, например за почистване на складове