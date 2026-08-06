Страничната почистваща платформа, монтирана отдясно на нашата комбинирана седалкова машина B 300 RI Diesel, голямата ролкова четка и 300-литровия резервоар за вода правят тази машина подходяща за цялостно почистване на големи повърхности. Отличното засмукване се осигурява от широкия и извит смукател, докато високо ниво на изпразване на контейнер за отпадъци спомага за лесното и удобно изсипване. Страничната почистваща платформа е монтирана на пружина, за да се предотврати възможна повреда при сблъсък с предмет. Платформата увеличава работната ширина до около 1300 мм и също така позволява почистването да става плътно до стените и по ръбовете. Тази машина с дизелово задвижване спестява време за измиване и измитане, тъй като това става само с едно минаване. Тя е много здрава и е подходяща за по-тежки условия и места. За операторите е удобно високото положение на седалката, както и лесното и удобно управление на машината.