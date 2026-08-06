B 300 R I Diesel

Комбинираната самоходна машина с дизелов двигател B 300 R I Diesel със странични четки и мощно засмукване мете и измива само с едно минаване. Подходяща е за поддръжка и дълбоко почистване на големи повърхности.

Страничната почистваща платформа, монтирана отдясно на нашата комбинирана седалкова машина B 300 RI Diesel, голямата ролкова четка и 300-литровия резервоар за вода правят тази машина подходяща за цялостно почистване на големи повърхности. Отличното засмукване се осигурява от широкия и извит смукател, докато високо ниво на изпразване на контейнер за отпадъци спомага за лесното и удобно изсипване. Страничната почистваща платформа е монтирана на пружина, за да се предотврати възможна повреда при сблъсък с предмет. Платформата увеличава работната ширина до около 1300 мм и също така позволява почистването да става плътно до стените и по ръбовете. Тази машина с дизелово задвижване спестява време за измиване и измитане, тъй като това става само с едно минаване. Тя е много здрава и е подходяща за по-тежки условия и места. За операторите е удобно високото положение на седалката, както и лесното и удобно управление на машината.

Характеристики и предимства
Подопочистваща машина B 300 R I Diesel: Подопочиства и измита в един работен процес
Подопочиства и измита в един работен процес
Двойна продуктивност от човек и машина Намаляване на половината на работните часове Не е необходимо предварително измитане
Подопочистваща машина B 300 R I Diesel: Лесно изпразване на контейнера за боклук
Лесно изпразване на контейнера за боклук
Удобен за оператора Няма директен контакт с мръсотията Изпразването на контейнера за боклук се извършва, докато сте седнал
Подопочистваща машина B 300 R I Diesel: Гъвкави странични четки/странични платформи за почистване от двете страни на машината
Гъвкави странични четки/странични платформи за почистване от двете страни на машината
Разширяване на работната ширина до 1,755 мм. Позволява почистването на площ от над 16 000 m²/h. Защитава машината и обектите
Повдигната позиция на водача
  • Много добър поглед в/у подлежащата на почистване повърхност.
  • Лесна работа
Масивна стоманена рамка
  • Здрава машина, която е подходяща и за тежки задачи
Извити смукатели
  • Много добро засмукване, дори при остри завои
Икономичен дизелов двигател.
  • Дълги, непрекъснати периоди на работа.
  • Независимо почистване
  • Гъвкаво почистване
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Дизел
Работна ширина, четки (мм) 1045 - 1350
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1755
Работна ширина, изсмукване (мм) 1440
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 300 / 300
Контейнер за отпадъци (л) 180
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 16550
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 12400
Вид батерия стартов акумулатор
Батерия (В/Ач) 12 / 80
Способност за изкачване (%) 12
Обороти на четките (об/мин) 460
Работен натиска на четката (кг) 25 - 150
Разход на вода (л/мин) макс. 12
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 92
Размери (Д × Ш × В) (мм) 2400 x 1570 x 1860

Обхват на доставката

  • Ролкова четка: 2 бр.
  • Смукател, огънат

Оборудване

  • Мощен задвижващ механизъм
  • Ръчна спирачка
  • Интегрирана функция метене
  • Функция метене
  • Система с два резервоара
Подопочистваща машина B 300 R I Diesel
Подопочистваща машина B 300 R I Diesel
Подопочистваща машина B 300 R I Diesel
Подопочистваща машина B 300 R I Diesel

Видео

Сфера на приложение
  • Паркинги в големи универсални магазини
  • Също за приложения в открити халета, външни складове, товарни площадки и на строителни обекти
  • За промишлеността (леярни, циментови заводи), логистика и складове, паркинги и многоетажни паркинги, строителна индустрия, летища и пристанища
  • Магазини
  • Също така идеално подходяща за логистични операции, например за почистване на складове
Аксесоари
Почистващи препарати